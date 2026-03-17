Россия превратила Вену в крупнейшую на Западе площадку для радиоэлектронного шпионажа – FT

Россия превратила Вену (столица Австрии) в крупнейшую площадку для радиоэлектронного шпионажа на Западе. Антенны и другое оборудование для разведки размещены на крышах объектов РФ, чтобы собирать конфиденциальную информацию.

Об этом сообщает Financial Times ссылаясь на представителей западных разведок и анализ спутниковых снимков. Анонимные источники отмечают, что Вена является идеальной базой для радиоэлектронного шпионажа Кремля.

Вена как центр российского шпионажа по спутниковой связи

По словам европейского дипломата, из австрийской столицы ведется наблюдение за правительственными и военными коммуникациями стран НАТО. Кроме того, как утверждают чиновники и эксперты, оттуда также отслеживают связь на Ближнем Востоке и в Африке.

Представитель одной из западных разведок в Вене сообщил, что за последние два года на крышах российских объектов установили новые антенны и необычные конструкции.

Вместе с тем западные спецслужбы обратили внимание на частые изменения положения некоторых антенн. Например, перед Мюнхенской конференцией по безопасности одна из крупных антенн была переориентирована, а уже на следующий день вернулась на прежнее место.

В материале отмечается, что большинство антенн направлено на запад, на 18 геостационарных спутников между нулевым меридианом и 15° восточной долготы, а снимки приемников перед антеннами позволяют определить их рабочие частоты.

"Мы идентифицировали четыре спутника: Eutelsat 3B и 10B, а также SES5 и Rascom QAF1. Все они используются для обеспечения связи между Африкой и Европой", – отметил Эрих Мехель из группы NomenNescio.

По его словам, Вена идеально подходит для радиоэлектронного шпионажа, ведь всего в 100 км к юго-востоку в коммуне Афленц расположена одна из ключевых станций спутниковой связи Европы.

Австрийская столица также привлекает внимание из-за многочисленных международных организаций, среди которых ООН, ОБСЕ, МАГАТЭ и ОПЕК, поддерживающих коммуникации через спутники. По словам одного из историков, радиоэлектронную разведку в Вене ведут другие страны.

"Просто россияне делают это очень открыто и часто довольно грубо", – добавил он.

Как писал OBOZ.UA, шведская служба безопасности SAPO заявила, что Русская православная церковь использует храмы как платформы для сбора разведданных и шпионажа. Например, церковь в Вестеросе была построена при участии лиц, связанных с Кремлем, и финансировалась через структуры, связанные с государственной компанией "Росатом".

