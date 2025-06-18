Россия расширяет военное присутствие в Арктике: в ГУР объяснили, что затеяли в Кремле

Страна-террорист Россия расширяет военное присутствие в Арктике и готовит плацдарм для ресурсной экспансии региона. В условиях глобального потепления Москва пытается улучшить свои стратегические возможности, в частности за счет залежей полезных ископаемых и использования Северного морского пути.

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Это свидетельствует о попытках РФ закрепить в Арктике свое экономическое и военно-техническое присутствие под видом "научной деятельности". Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

По его словам, ключевым инструментом реализации арктической стратегии РФ выступает государственное предприятие "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт". В ГУР объяснили, что формально эта структура выполняет "научные задачи". Однако на самом деле органзиация является звеном ресурсно-военного проекта РФ.

Под прикрытием "научной деятельности" россияне проводят в Арктике геологическую разведку новых газовых и нефтяных месторождений, анализируют ледовую обстановку в Северном море для прокладки судоходных маршрутов, а также моделируют изменение климата и океанографических условий до 2035 года с целью долгосрочного планирования эксплуатации региона.

"Научные экспедиции, организуемые институтом, изучают температуру воды, силу течений, динамику ветров, а также прогнозируют изменения ледникового покрова. Все эти данные имеют двойное назначение как для гражданского использования, так и для планирования военных операций и передвижения флота", – сообщили в ГУР.

Кроме того, в Арктике страна-агрессор развивает инфраструктуру, устанавливая коммуникационное оборудование, в том числе системы спутниковой связи, которые могут использоваться для координации арктических операций Северного флота России и обеспечения действий беспилотных систем.

"Мир должен быть готов к тому, что очередные "научные инициативы" Кремля – лишь занавес для новой фазы милитаризации Арктики. Государство-агрессор постепенно превращает регион в плацдарм для проекции силы, контроля над логистическими путями и доступа к ресурсам. Если международное сообщество и в дальнейшем будет недооценивать эти процессы", – заявил представитель ГУР МО Украины.

Напомним, Россия занимается модернизацией своих ядерных баз вблизи Европы. Причем один из таких объектов расположен в 270 километрах от Швеции. За последние годы было создано и модернизировано по меньшей мере пять российских баз ядерного оружия вблизи Швеции.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на нестабильную ситуацию с глобальной безопасностью, ядерные риски во всем мире растут по мере приближения новой гонки вооружений. Почти все государства, обладающие ядерным оружием, в 2024 году продолжили интенсивные программы ядерной модернизации.

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