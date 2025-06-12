Россия пытается сформировать лояльную к Москве 'африканскую элиту': в ГУР раскрыли, что задумал Кремль

Страна-агрессор Россия наращивает свое присутствие в странах Африки. Она использует образовательные и молодежные программы как инструмент долгосрочного влияния.

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Одно из ключевых направлений ее деятельности – создание условий для формирования лояльной к Кремлю так называемой африканской элиты. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, в рамках этой тактики Россия последовательно сохраняет квоты в своих вузах для граждан африканских стран за средства государственного бюджета.

Основные направления подготовки – сельское хозяйство, инженерия, педагогика и медицина.

В то же время в ведущих университетах Африки с подачи Москвы планируют открытие курсов русского языка и программ повышения квалификации для преподавателей. В перспективе – синхронизация образовательных программ со стандартами РФ.

По замыслу Кремля, это позволит закрепить долгосрочное присутствие российских нарративов в системе образования стран африканского континента. Отдельное внимание в России уделяют работе с молодежью через спортивные инициативы.

"Африканское образование и спорт все активнее используются государством-агрессором как инструменты гибридного влияния с прицелом на формирование нового поколения политических и управленческих элит, лояльных к кремлю", – прокомментировал Андрей Юсов.

Как сообщал OBOZ.UA, на протяжении последних месяцев Россия активно заманивает африканцев на войну против Украины, используя обман. Так, десятки или даже сотни иностранцев прибывают в РФ якобы для работы, а взамен попадают на фронт как пехота для пополнения истощенной российской армии.

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