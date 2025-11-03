Страна-террорист Россия все сильнее зависит от Китая в экономическом плане, особенно через совместные проекты на Дальнем Востоке и в Сибири. Местные громады остаются без обещанных выгод, зато китайские компании получают все большее влияние.

По данным Службы внешней разведки Украины, одним из главных примеров является Зашуланское угольное месторождение. Кроме добычи угля, зависимость России от Китая наблюдается и в туристической сфере.

Совместная добывающая деятельность

Зашуланское угольное месторождение расположено в Забайкалье. Его разрабатывает совместное предприятие En+ Group, в собственности Олега Дерипаски и китайской Shenhua Group, которой российские власти предоставили налоговые льготы.

Работы на месторождении запланированы на сто лет вперед. С 2027 года в Китай планируют транспортировать 5 миллионов тонн угля ежегодно (около 500 грузовиков ежедневно). Для этого в 200 метрах от огородов крестьян и в полутора километрах от минерального источника строят новую трассу. Несмотря на обещания властей, местные жители не получили рабочих мест, зато ключевые должности занимают специалисты из Китая.

Туристическая сфера

В Иркутской области РФ инвесторы из Китая вытесняют местных предпринимателей. Иностранцы покупают землю на побережье Байкала и строят гостиницы. По оценкам украинской разведки, на Дальнем Востоке уже проживают почти 2 млн китайских граждан.

Ранее OBOZ.UA сообщал, российские компании ВПК получили более 3,3 млн двигателей для дронов в 2024 году от Китая. Продавала их компания из КНР Shenzhen Kiosk Electronic Co, закупая двигатели у других китайских производителей.

Также известно, что Служба внешней разведки Украины имеет факты предоставления Китаем стране-агрессору РФ данных спутниковой разведки для подготовки ракетных ударов по нашей стране (в частности, по объектам иностранных инвесторов).

