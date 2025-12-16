'Россия остается угрозой для всей Европы': Финляндия и Польша готовы возглавить защиту восточного фланга ЕС и НАТО

Финляндия и Польша готовы возглавить совместные действия по усилению защиты восточного фланга ЕС и НАТО в рамках инициативы Eastern flank Watch. Встреча состоялась при участии лидеров ряда государств Европы.

Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо во время пресс-конференции в Хельсинки по итогам саммита стран восточного фланга, о чем сообщает Укринформ. По его словам, решение стало ответом на затяжную агрессивную войну России против Украины и отсутствие сигналов со стороны Москвы о готовности к миру.

"Россия остается угрозой сегодня, завтра и в предсказуемом будущем для всей Европы", – подчеркнул глава финского правительства.

Сигнал для Европы

Орпо назвал саммит историческим моментом для безопасности Европейского Союза и НАТО. Он обратил внимание, что накануне в Берлине состоялась встреча лидеров ЕС, США и Украины, которая также показала отсутствие изменений в позиции России. Но все же, по словам премьера, страны Европы демонстрируют готовность действовать совместно и более скоординировано.

Финский премьер подчеркнул, что угроза со стороны России ощущается вдоль всего восточного фланга – от Балтийского до Черного морей. Именно поэтому государства региона договорились не ограничиваться отдельными заявлениями, а перейти к практическим проектам по безопасности.

Проекты по безопасности

В рамках инициативы Eastern flank Watch Финляндия и Польша готовы взять на себя роль ведущих стран. Орпо отметил, что к проекту может присоединиться любое государство Европейского Союза, а детальное обсуждение инициативы запланировано на ближайшем саммите ЕС.

По его словам, работа уже идет на уровне военных, министерств обороны, Еврокомиссии и в тесной координации с НАТО. Речь идет, в частности, о совместном усилении систем противовоздушной обороны, развитии возможностей беспилотных летательных аппаратов, укреплении сухопутных войск и углублении взаимодействия между странами.

Орпо также сообщил, что в текущем бюджете ЕС предусмотрено 1,5 млрд евро, которые могут быть использованы для реализации проектов по усилению обороноспособности восточного фланга. В саммите в Хельсинки приняли участие лидеры Финляндии, Швеции, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Румынии и Болгарии.

