Военно-политическое руководство России продолжает пытаться убеждать весь мир, что российская армия достигает всех целей и украинская оборона скоро рухнет. В этом контексте диктатор Владимир Путин пытается заставить президента США Дональда Трампа принудить Украину к капитуляции.

Однако спустя четыре года полномасштабной войны заявления Кремля не отражают реальную ситуацию на поле боя. Об этом сообщает американская газета The New York Post.

Путин мечтает о капитуляции Украины

После долгих лет войны на истощение украинские войска продолжают держать оборону, а путинская армия тратит огромные ресурсы ради скромных территориальных завоеваний. Поэтому, пишет NYP, именно на Кремль необходимо оказывать давление, чтобы в РФ поняли бесполезность дальнейшего кровопролития ради своих мечтаний о завоеваниях.

Также NYP указывает, что вопреки численному превосходству российской армии Украина продолжает сдерживать РФ и наносить урон агрессору. Американские журналисты подчеркнули, что Россия не движется к победе, теряя по 20-25 тыс. солдат ежемесячно.

В 2025 году один квадратный километр украинской земли обходился России в 93 человека. При чем аналогичные потери оккупационные войска несли и в предыдущие годы.

Понеся огромные потери и не добившись своих целей более чем за четыре года войны, Путин обращается к пропаганде. В Москве регулярно преувеличивают достижения на фронте и "используют вводящие в заблуждение подъемы флагов в спорных районах, трансграничные рейды и показательные совещания высшего военного командования для визуальной поддержки этой лжи".

Американские журналисты констатировали, что в таких условиях Путин хочет выиграть войну против Украины, убедив Запад, что дальнейшая помощь Киеву бесполезна.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле заявили о заинтересованности в визите в Москву американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. В России отмечают, что обсуждение войны против Украины невозможно без широкого диалога по архитектуре европейской безопасности. В то же время в Москве оценили усилия США в направлении переговорного процесса.

