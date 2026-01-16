УкраїнськаУКР
У Путина заявили, что заинтересованы в визите Уиткоффа и Кушнера в Москву

Катя Помазан
Новости политики
Дмитрий Песков

В Кремле заявили о заинтересованности в возможном визите в Москву американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. В России отмечают, что обсуждение войны против Украины невозможно без широкого диалога по архитектуре европейской безопасности. В то же время в Москве оценили усилия США в направлении переговорного процесса.

Видео дня

Заявления озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Информацию распространили российские государственные медиа.

По словам Пескова, Москва открыта к контактам с представителями США и заинтересована в визите Уиткоффа и Кушнера. В Кремле отметили, что ценят дипломатические усилия Вашингтона, направленные на поиск путей урегулирования войны против Украины.

Спикер Путина также подчеркнул, что вопрос Украины не может рассматриваться отдельно от темы европейской безопасности. По его словам, именно этот фактор Москва считает ключевым в любых будущих переговорах.

Отдельно Песков прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, назвав ее крайне напряженной. Он сообщил, что Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана и, по утверждению Кремля, способствует усилиям по деэскалации в регионе.

Кроме того, в Кремле заявили, что считают известными виновников подрывов газопроводов "Северный поток", а также анонсировали обсуждение Путиным вопросов применения беспилотных систем в экономике. Дату послания президента РФ к Федеральному собранию пообещали объявить дополнительно.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что премьер-министр Польши Дональд Туск вступился за украинского президента Владимира Зеленского. Он напомнил главе Белого дома Дональду Трампу, что мирный план по окончанию войны отклонила именно Россия, а не Украина.

