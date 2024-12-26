Россия может нацелиться на эстонский город Нарва: в Politico оценили угрозы и описали сценарий

Страна-агрессор Россия может нацелиться на эстонский город Нарва, расположенный на границе с РФ. Он оказался в эпицентре противостояния из-за постоянных провокаций со стороны Москвы, в том числе глушения навигационных сигналов и применения беспилотников.

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Об этом сообщает Politiko. Издание отмечает, что около четверти населения Эстонии составляют этнические россияне, большинство из которых имеют эстонское гражданство и считают себя частью страны.

В то же время, РФ неоднократно использовала этнические разногласия для вмешательства во внутренние дела других государств, как это было в Грузии, Молдове, а сейчас и в Украине. Российский диктатор Владимир Путин даже предположил в 2022 году, что Нарва исторически является частью России.

Эксперты обеспокоены тем, что страна-террорист может попытаться использовать подобный сценарий в восточной Эстонии, где проживают этнические россияне. Нарва, третий по величине город Эстонии, расположен ближе к Санкт-Петербургу, чем к Таллинну. 96% местного населения говорит на русском языке, немало – имеют российские паспорта.

По словам генерального директора Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии Эгерта Беличева, этот город является "краем свободного мира", он считает, что союзники Эстонии в НАТО недостаточно подготовлены к возможным событиям в этом стратегически важном регионе.

По информации Politico, на авиабазе Тапа в настоящее время дислоцировано около 900 британских военных вместе с французскими подразделениями. Британское правительство обязалось поддерживать свою 4-ю бригадную боевую группу в состоянии готовности к оперативному развертыванию.

НАТО уже создало боевые группы в большинстве восточных стран-членов и планирует их расширение в Латвии и Литве. В то же время в Эстонии подобные обязательства пока не взяты из-за ограниченности ресурсов британской армии, имеющей всего две бронетанковые бригады.

Если Россия нанесет удар, маловероятно, что войска НАТО на базе Тапа, вместе с 7700 эстонскими военнослужащими (которые в случае войны могут быть развернуты до 43 тысяч), будут иметь достаточно огневой силы для успешного сдерживания наступления.

Как сообщал OBOZ.UA, в Эстонии депутаты предложили законопроект, предусматривающий изменения в Конституцию, которые лишат права голоса на выборах граждан третьих стран и лиц без определенного гражданства. Инициатива направлена, прежде всего, на граждан государства-агрессора России. Документ был представлен в парламент с подписями 28 депутатов.

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