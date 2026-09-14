Российские разработчики использовали искусственный интеллект Claude для создания программного обеспечения для роя автономных дронов-камикадзе. Систему, которую разработчики называли DronDoc или Serafim, обучали на реальных видеозаписях с войны в Украине. Разработчики планировали, что беспилотники смогут самостоятельно распознавать цели, в том числе людей, и осуществлять атаку без участия оператора.

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Об этом пишет Cybernews со ссылкой на отчет компании Anthropic — разработчика Claude. Компания описала этот кейс в свежем 154-страничном документе.

Россияне привлекали Claude для создания автономных дронов-убийц

По данным Anthropic, операция под названием DronDoc или Serafim началась в середине мая 2026 года. Группа, отслеживаемая под индексом GTG-27005, использовала Claude Code для написания и тестирования программного обеспечения, а также для непосредственного сохранения кода в собственных проектных файлах.

Разработчики обходили географические ограничения Anthropic с помощью коммерческих частных виртуальных серверов.

С помощью Claude они разрабатывали систему общей памяти для роя дронов и механизм координации, устойчивый к отказам отдельных БПЛА.

После этого создали небольшую языковую модель, которую планировали устанавливать непосредственно на дроны. Она должна была определять, что нужно делать беспилотнику – атаковать цель, вести наблюдение или возвращаться на базу, а также выдавать команду на детонацию без подтверждения человеком.

Дроны могли самостоятельно выбирать цели

Наиболее опасной частью разработки была система наведения. По данным Anthropic, она могла самостоятельно определять цели и отдавать команду на подрыв без участия оператора.

В компании отметили, что систему создавали для "автономного применения летальной силы", а в список предусмотренных целей для уничтожения россияне прямо включили человека.

Для распознавания объектов разработчики обучали систему компьютерного зрения на видеоматериалах боевых действий в Украине, разделив цели на "свои" и "чужие".

По данным Anthropic, во время демонстрации возможностей системы разработчики неоднократно использовали конкретную локацию в Донецкой области в качестве условной точки удара. В качестве географии для миссий также выступали украинские города и маршруты вблизи линии фронта.

Кто стоит за разработкой

По оценке Anthropic, над проектом работала небольшая российская команда фрилансеров, связанная с региональным университетом и научно-исследовательским центром Российской академии наук, а не непосредственно государственные структуры. Сами разработчики утверждали, что получали финансирование от российских государственных структур — Фонда перспективных исследований России, Национальной технологической инициативы и Министерства обороны РФ. Однако Anthropic не смогла независимо подтвердить эти заявления.

Anthropic заблокировала аккаунты разработчиков, однако согласно отчету, они успели сохранить часть данных в офлайн-режиме и продолжили работу над проектом.

В отчете также отмечается, что связанные с РФ группировки все чаще используют ИИ для проведения фишинговых атак на украинских военных, взлома учетных записей WhatsApp и заражения сетей.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Anthropic заявили о попытках потенциальной разработки биологического оружия с помощью Claude. Американская компания заблокировала пять попыток использовать модели Claude в исследованиях, которые потенциально могут касаться разработки биологического оружия. Среди них были исследования, связанные с вирусами, птичьим гриппом и токсином.

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