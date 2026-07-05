Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения: подробности
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В июле китайские и российские военно-морские силы проведут совместные учения "Общее море-2026" в море и воздушном пространстве вблизи Циндао. По завершении маневров часть сил двух стран осуществит совместное морское патрулирование в соответствующих водах Тихого океана.
О проведении совместных учений сообщило Министерство национальной обороны Китая. В ведомстве отметили, что эти мероприятия предусмотрены ежегодным планом сотрудничества между китайскими и российскими военными.
Учения "Совместное море-2026" пройдут в акватории и воздушном пространстве вблизи города Циндао. К участию будут привлечены военно-морские силы Китая и России.
По завершении учений отдельные силы обеих сторон проведут совместное морское патрулирование в соответствующих водах Тихого океана.
В Министерстве национальной обороны Китая подчеркнули, что эти мероприятия являются частью ежегодного плана военного сотрудничества между двумя странами. По информации ведомства, их целью является совместное реагирование на вызовы в сфере безопасности, а также поддержание регионального мира и стабильности.
Напомним, что страна-агрессор Россия провела военные учения, а точнее — оперативную командно-штабную игру под названием "Крымская побудка". В ходе нее россияне отрабатывали оборону оккупированного полуострова в условиях высадки украинского десанта.
Также OBOZ.UA сообщал, что в прошлом году страна-агрессор приняла участие в секретных военных учениях Китая. Секретная военная подготовка была лично одобрена министром обороны РФ Андреем Белоусовым и охватила как минимум четырех российских и китайских генералов.
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