Россия делится с Китаем опытом, полученным в войне против Украины: СМИ выяснили детали

Общеизвестно, что Китай оказывает России помощь в войне в Украине – речь идет о двигателях, электронике и других товарах двойного назначения, которые российские оружейники используют именно для производства оружия. Но это не единственный аспект сотрудничества КНР и РФ. Как выяснилось, китайские военные проходят подготовку на российских полигонах, а Москва, в свою очередь, делится с Пекином новейшими военными технологиями.

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Таким образом, Китай использует опыт российской войны против Украины для подготовки собственной армии ко вторжению на Тайвань. Об этом пишет The Economist со ссылкой на последние данные европейской разведки.

Украинский опыт

Так, по данным разведчиков, уже с 2024 года и по сегодняшний день военнослужащие Китая проходят обучение на российском полигоне вблизи Волгограда. Одновременно с ними на полигоне проходят подготовку подразделения 8-й общевойсковой армии РФ, воюющие на востоке Украины.

В целом китайские военные в РФ осваивают боевой опыт российских захватчиков в использовании беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и автономных систем, отрабатывают ведение боев в городской застройке, траншеях и лесистой местности и т. д.

Также они тренируются в штурме укрепленных позиций, учатся устанавливать минные заграждения и оказывать медицинскую помощь в условиях интенсивных обстрелов.

В Пекине понимают, насколько изменился характер современной войны, поэтому стремятся перенять практический опыт у государств, ведущих реальные боевые действия, – цитирует издание бывшего советника министра обороны Украины Александра Данилюка.

Современное оружие

Ранее неизвестное мировому сообществу "сотрудничество" между Россией и Китаем не ограничивается подготовкой военных. Москва также передает Пекину технологии в сфере противовоздушной и противоракетной обороны, отмечают в The Economist.

Более того, Россия почти наверняка помогает Китаю снижать заметность атомных подводных лодок для средств разведки. Как известно, считается, что у КНР самый большой в мире парк подводных лодок. А они являются "одним из ключевых элементов" военной операции, которую Китай готовит против Тайваня.

Также страны продолжают совместную работу над системой раннего предупреждения о ракетном нападении (об участии России в создании такой системы для Китая Кремль официально сообщал еще в 2019 году).

Пекин также заинтересован в российских данных об общей боевой эффективности всего спектра западного вооружения. А в первую очередь, как отмечает эксперт Брауновского университета Лайл Голдстайн, – систем реактивного залпового огня HIMARS. Последние находятся на вооружении Тайваня, а россияне на собственном опыте узнали, как украинские защитники используют "Хаймарсы"..

Что предшествовало

Официальный Пекин уже не раз отрицал "масштабное военно-техническое сотрудничество" с Москвой. В то же время данные разведки, документы и оценки экспертов свидетельствуют, что такое взаимодействие продолжается.

Дело в том, что в последний раз Китай участвовал в войне ещё в 1979 году. Поэтому сейчас и пытается компенсировать недостаток современного боевого опыта, утверждают в The Economist.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия и Китай также значительно расширили военное сотрудничество в сфере космических технологий и борьбы с спутниковой системой Starlink. В частности, стороны уже договорились о совместных мерах, которые предусматривают дипломатическое давление, кибератаки и возможность физического уничтожения спутников на орбите.

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