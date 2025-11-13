'Китай всегда действует открыто и честно': Пекин опроверг обвинения G7 в поставках России оружия и комплектующих

Китай ответил на совместное заявление глав МИД стран G7, в котором "Большая семерка" осудила поставки Пекином и оружия в Россию и продукции двойного использования, помогая таким образом РФ продолжать агрессивную войну против Украины. В Поднебесной заявили, что никогда не предоставляли летального вооружения ни одной из сторон конфликта и решительно отвергают любые попытки переложить вину за продолжение войны на Пекин.

Об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге 13 ноября. Его цитирует Укринформ.

Линь отметил, что Китай в вопросе войны в Украине "всегда действует открыто и честно, никогда не поставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения".

По словам дипломата, китайская сторона никогда не согласится с попытками G7 переложить вину за войну в Украине на Пекин или навесить какие-либо ярлыки на его страну.

Что предшествовало

Министры иностранных дел стран G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Соединенное Королевство и США) по итогам встречи в Канаде сделали совместное заявление. В нем они, в частности, осудили предоставление России военной помощи КНДР и Ираном, а также поставки оружия и продукции двойного использования Китаем, что является решающими факторами в способности Москвы продолжать агрессивную войну против Украины.

Китай официально декларирует нейтралитет в отношении войны в Украине, не называет, кто в ней является агрессором, а кто жертвой, а с прошлого года полностью отстранился от активных международных усилий, направленных на прекращение боевых действий.

При этом с начала полномасштабного вторжения Китай резко нарастил торговлю с Россией, и фактически стал единственным поставщика Москве электроники и товаров двойного назначения, которые агрессор использует для производства оружия.

Китайские заводы существенно наращивают поставки в Россию компонентов для производства дронов. В частности, резкий скачок продаж оптоволоконного кабеля и литий-ионных аккумуляторов из Китая российским производителям беспилотников произошел летом 2025 года. Это позволило Москве более эффективно проводить наступление.

Аналитики утверждают, что резкий рост экспорта оптоволоконных кабелей и литий-ионных аккумуляторов, а также других компонентов дронов показывает, как тесное партнерство между российскими и китайскими производителями помогает Москве получить решающее преимущество в войне.

Как сообщал OBOZ.UA, в условиях усиления санкционного давления страна-агрессор Россия полагается на своих союзников, в частности на Китай. Речь идет о прямой экономической поддержке и доходах от продажи энергоносителей.

