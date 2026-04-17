'Россия боится за свой контингент': Буданов сказал, возможно ли освободить Приднестровье 'без единого выстрела'

Украина внимательно следит за ситуацией в Приднестровье, где Россия пытается усилить свое военное присутствие. В то же время сценарий взятия региона под контроль без боевых действий маловероятен.

Видео дня

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов. Свое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу "Маленькая Страна".

По словам Буданова, российское командование не отказывается от планов активизации деятельности в Приднестровье. В то же время в Кремле опасаются за свой военный контингент в регионе и пытаются его хотя бы как-то усилить.

"Я бы это назвал война страхов. Россияне боятся за свой контингент и хотят принять хоть какие-то меры, чтобы его как-то усилить и чтобы он был готов реагировать, если с ним что-то произойдет", – отметил он.

Буданов подчеркнул, что Украина владеет разведданными относительно планов РФ и готова действовать в ответ. По его словам, это стандартная практика в условиях войны — отслеживать угрозы и готовиться к реагированию.

В то же время руководитель ОП назвал российскую группировку в Приднестровье слабой и не имеющей возможности существенно усилиться.

"Нарастить они ее не могут, и больше боятся за нее", – добавил он.

Отдельно Буданов прокомментировал возможность установления контроля над регионом без боевых действий. По его мнению, такой сценарий является нереалистичным.

"Без единого выстрела? Я в это не верю. Можем ли мы это сделать? Да, можем — но с выстрелами. Впрочем, это преждевременный вопрос", – подытожил он.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что Россия планирует наступление с нового направления, а именно – Кремль хочет создать "буферную зону" на Винничине со стороны Приднестровья. При этом бригадный генерал отметил, что паниковать не стоит, поскольку в настоящее время у РФ нет сил для реализации этих намерений.

Подробнее о том, насколько реальна угроза "буферной зоны" в Винницкой области и чем это аукнется Приднестровью читайте в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Как сообщал OBOZ.UA, Украина усиливает контроль на границе с Приднестровьем. Такие меры безопасности необходимы для предотвращения возможных действий по дестабилизации со стороны оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!