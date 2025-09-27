Российский корабль следил за подводными кабелями Европы – FT

Россия не только испытывает реакцию НАТО на нарушение воздушного пространства стран ЕС, но и проводит подводные шпионские операции. Военный корабль РФ "Янтарь" ведет наблюдение за подводными кабелями Европы. А в дальнейшем страна-агрессор планирует диверсии возле Британских островов.

Об этом пишет Financial Times. Издание провело расследование, которое включало интервью с более чем десятью действующими и бывшими военно-морских офицеров стран НАТО, независимыми аналитиками и бывшим офицером Северного флота России

Шпионаж России за кабелями стран НАТО

В ноябре 2024 года российский военный шпионский корабль "Янтарь", оснащенный оборудованием для наблюдения, выполнял миссию по картографированию и потенциальному перехвату подводных кабелей, от которых зависят доступ к Интернету, энергетике, военной связи и финансовым операциям союзников НАТО.

Шпионское судно проплыло вокруг Норвегии, спустилось по Ла-Маншу и поднялось в Ирландское море. После этого "Янтарь" повернул на юг к Средиземному морю и на восток к Суэцу.

"Янтарь – это инструмент, который Россия использует, чтобы держать нас в напряжении. Он следит за кабельными линиями и трубопроводами", – сказал изданию высокопоставленный командир НАТО.

Деятельность корабля контролирует российское Главное управление глубоководных исследований (GUGI). Его операции настолько засекречены, что лишь небольшая группа высококвалифицированных российских гидронавтов имеет к ним доступ, отметило издание.

По оценкам западных чиновников, "Янтарь" способен проводить весь спектр тайных операций, включая саботаж в "серой зоне" между мирными отношениями и вооруженным конфликтом. Этим летом GUGI попала под санкции Великобритании.

"Янтарь" оборудован подводными аппаратами с манипуляторами, способными подключаться к военным и интернет-кабелям для перехвата данных, а также устанавливать взрывные устройства для будущих диверсий.

Западные чиновники сообщают, что корабль определяет узлы между кабелями, где вмешательство будет иметь максимальный эффект.

Как сообщал OBOZ.UA, Финляндия начала расследование по инциденту, который произошел в Балтийском море, где был поврежден подводный энергокабель Estlink 2, соединяющий Финляндию и Эстонию. Согласно информации финских властей, к этому повреждению мог быть причастен танкер Eagle S, который принадлежит к "теневому" флоту России.

