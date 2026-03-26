Стармер разрешил задерживать российские суда 'теневого флота' в водах Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил более жесткие действия против российского так называемого "теневого флота". Отныне британские военные и правоохранители могут задерживать подсанкционные танкеры непосредственно в водах страны.

Такой шаг рассматривается как усиление давления на Россию и ее энергетический сектор. Об этом пишет The Guardian.

Как сообщили на Даунинг-стрит, новые полномочия позволяют британским вооруженным силам подниматься на борт российских нефтяных танкеров, которые подозреваются в обходе санкций. Речь идет о судах, входящих в так называемый "теневой флот" – сети кораблей, которые используются для экспорта российской нефти с нарушением ограничений.

Ранее Королевский военно-морской флот уже участвовал в подобных операциях вместе с союзниками. В частности, недавно британские силы помогли отследить подсанкционный танкер в Средиземном море, который впоследствии был захвачен французскими военными.

Новые правила значительно расширяют возможности Великобритании действовать самостоятельно. Они касаются судов, находящихся под британскими санкциями, даже если те используют фальшивые флаги или непрозрачные схемы собственности.

По оценкам, под санкциями США, ЕС и Великобритании находятся более 600 судов, связанных с российским нефтяным экспортом. Многие из них осуществляют перевозки в страны Азии, в частности Китай, Индию и Турцию.

Ожидается, что вопрос противодействия "теневому флоту" станет одним из ключевых на саммите Объединенных экспедиционных сил в Хельсинки. В альянс входят 10 стран НАТО, включая Финляндию, Швецию и Эстонию, которые уже проводили операции против подозрительных судов в Балтийском море.

В Лондоне отмечают, что главная цель – уменьшить доходы России от продажи нефти, которые направляются на финансирование войны против Украины.

В то же время Москва уже отреагировала на такие намерения, предупредив о возможной эскалации. По словам российских чиновников, прямые действия против судов могут привести к конфликту на море, а военно-морской флот РФ может быть привлечен для их защиты.

Ранее в Великобритании также рассматривали возможность конфискации нефти с таких танкеров с последующим направлением средств на поддержку Украины. Перед проведением операций каждое судно будет проходить проверку с участием военных, правоохранителей и экспертов энергетического рынка.

В случае задержания судна его владельцы, операторы и экипаж могут быть привлечены к ответственности за нарушение санкционного законодательства Великобритании.

Напомним, девять стран ЕС, среди которых Италия и Франция, обратились в Еврокомиссию относительно российского танкера Arctic Metagaz, который дрейфует в Средиземном море между Мальтой и Италией. Они обнародовали письмо, в котором призвали к быстрым действиям, чтобы обеспечить безопасность судоходства и предотвратить возможную экологическую катастрофу на фоне санкций ЕС против России.

