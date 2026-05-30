Российские шпионы агрессивно ищут западные технологии из-за санкций – AP

Страна-агрессор Россия все более агрессивно пытается похитить западные технологии и оборонные секреты. Ее спецслужбы активизировались на фоне того, как санкции давят на военную экономику РФ.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на трех высокопоставленных европейских разведчиков. Агенты Москвы создают фальшивые компании, вербуют посредников и привлекают кибершпионов и хакеров, которые собирают информацию, которая также может быть использована для атак на критическую инфраструктуру.

Четыре года международных санкций ограничили возможности РФ закупать оборудование, технологии и научные разработки из Европы. В то же время изнурительная война в Украине подорвала ключевые отрасли промышленности и подтолкнула страну к потенциальному финансовому кризису.

Кристофер Веделин, заместитель руководителя оперативного управления Службы безопасности Швеции, отметил, что россияне "четко знают, что им нужно", и прилагают "значительные усилия" для приобретения современных станков, заводского оборудования, научных разработок и технологий двойного назначения.

В чем заинтересована Россия

В Швеции РФ нацелена на оборонную промышленность и передовые исследования самого современного оружия страны, такого как истребитель Gripen, сказал Веделин. Она также пытается закупить камеры и лазерные технологии, разработанные для гражданских целей, которые можно было бы интегрировать в российские системы вооружения.

Москва также пытается похитить технологии, чтобы помочь себе не отставать – или даже получить преимущество – от Запада в ближайшие десятилетия, сказал Юха Мартелиус, директор Службы безопасности и разведки Финляндии.

"Мы говорим о космических технологиях, квантовых... арктических технологиях, морских технологиях", – сказал он, добавив, что космические технологии – это то, что России нужно "прямо сейчас". Страны используют такие технологии для спутниковой съемки, связи и навигации.

Россия также нуждается в компьютерной технике, находящейся под санкциями, и обновлений программного обеспечения для станков, отметил Мартелиус.

В среду Энн Кист-Батлер, директор британской службы радиоэлектронной разведки, обвинила Россию в "неустанных атаках" на Великобританию и ее европейских союзников, краже технологий и планировании саботажа и покушений.

В мае шведская полиция арестовала двух человек по подозрению в нарушении санкций, связанных с компанией в Турции, которая осуществила десятки поставок металлообрабатывающих и токарных станков в Россию.

Поскольку схемы приобретения технологий становятся все более сложными, компании должны быть более осведомлены о том, что они могут неосознанно стать частью российской цепи поставок военной техники, отметил Веделин.

"Все службы безопасности и разведки в России помогают государству в его усилиях по этому поводу", – сказал он.

Россию мало волнует, поймают ли ее

Москва также осуществляет кибератаки на европейские компании и объекты критической инфраструктуры с целью сбора информации, которую она сможет использовать, "когда представится возможность и когда это будет соответствовать ее целям", отметил Веделин. В качестве примера он привел атаку на шведскую электростанцию, произошедшую в прошлом году.

По словам Веделина, связанные с Россией субъекты пытались "уничтожить" электростанцию, но потерпели неудачу, поскольку система обнаружила вторжение. Он отметил, что атака была частично направлена на подрыв западной поддержки Украины.

До этого шведские службы безопасности в основном фиксировали разведку с целью потенциальных атак, сбор разведданных или деятельность, связанную с киберпреступниками. Эта атака ознаменовала изменение в методах действий России, отметил Веделин.

"Они больше не так озабочены тем, что их действия могут быть разоблачены, поэтому идут на больший риск, чтобы достичь своих целей", – сказал он.

