Беларусь исчезла, но этого никто не заметил? Часть 11.

К политическому влиянию рф на белорусскую действительность можно также смело отнести полностью скопированную модель пропагандистского вещания. Впрочем, в российском пуле СМИ иногда можно заметить хотя бы незначительные отступления от спущенных сверху циркуляров-“темников". Белорусская же государственная журналистика давно находится за гранью адекватного восприятия окружающей действительности.

Все телепрограммы напоминают советские пропагандистские передачи, обличающие “загнивающий запад" времен середины-конца 80-х годов предыдущего столетия. Разве что сняты они на современном оборудовании, в модных телестудиях, а ведущих приодели в более приемлемые костюмы.

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Та же участь постигла псевдонаучно-популярные фильмы, где, в лучших традициях почившего всуе совка, озвучиваются нарративы, сгенерированные в здании на проспекте Машерова. Монотонно-назидательный голос за кадром объясняет гражданам, какое счастье для них родиться и жить в Беларуси. Деградации коллективного Запада пропагандисты противопоставляют братскую любовь союзной сестры-соседки, а также культ уникальной гениальности национального кормчего. При этом дышащему на ладан недофюреру приписывают молодецкие хватку и задор. Ведь “трус не играет в хоккей", а лукашенко с путиным - еще куда как крепкие бойцы!

Слабый голос немногих оппозиционных партий о возобновлении белорусского языка преподавания в дошкольных и высших учебных заведениях, необходимости сближения с ЕС и НАТО и возвращения в европейскую семью народов заглушается дружным свистом и улюлюканьем карманной клаки Лукашенко. А вскоре в Беларуси оппозиции и вовсе не останется…

Сегодня в политической части отношений между государствами-союзниками царит полные солидарность, понимание и, практически, гармония. Санкции, введенные против обеих стран (особенно после начала полномасштабного вторжения), только усилили дальнейшую аквизацию Беларуси россией, постепенно сливая "элиты" соседних держав в единую сложноподчиненную политическую структуру.

Путем анализа открытых, прозрачных и очевидных процессов, заявлений, интервью и публикаций в СМИ, мы рассмотрели практически все сферы поглощения Беларуси россией. Полноценному же превращению страны в белорусский федеральный округ мешает лишь один один аспект. На него и остается последняя надежда на возобновление существования национального государства. Продолжение следует…