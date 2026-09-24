"Риск растет": разведка Дании предупредила об эскалации гибридной войны со стороны России

Россия, вероятно, усилит гибридную войну против Запада в ближайшие месяцы. Датская сторона также заявила о "невысоком, но растущем риске" ограниченного военного нападения России на одну или несколько стран НАТО, граничащих с РФ.

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По оценке разведки, Москва может прибегнуть к таким действиям, чтобы попытаться расколоть Альянс. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новую оценку угроз военной разведки Дании

Дания прогнозирует более частые атаки со стороны России

Разведывательное управление Министерства обороны Дании заявило, что Россия будет чаще осуществлять атаки против Запада и НАТО, которые могут иметь "более серьезные последствия для стран-целей, чем в прошлом".

В разведке подчеркнули, что существует "невысокий, но растущий риск" ограниченного военного нападения России на одну или несколько стран НАТО, граничащих с РФ.

"Ограниченное военное нападение было бы отчаянным шагом со стороны России и, подобно интенсификации гибридных атак, потенциально может произойти в ближайшие месяцы", – говорится в заявлении.

Какие атаки может осуществлять РФ

Глава разведывательной службы Томас Аренкель заявил, что такие атаки могут включать отдельные удары дальнобойным оружием – беспилотниками или ракетами – по инфраструктуре, обеспечивающей поддержку Украины.

Также, по его словам, Россия может проводить операции под ложным флагом с использованием беспилотников украинского производства.

Кроме того, РФ может разместить ограниченное количество войск в районе, граничащем с НАТО, возможно, под предлогом защиты русскоязычного меньшинства.

"Цель заключается не в том, чтобы захватить страну, а в том, чтобы расколоть НАТО", – сказал Аренкель.

Россию также подозревают в кибератаках

Гибридная война и диверсии на территории Европы вновь привлекли внимание после того, как Германия недавно обвинила Россию в попытке атаки беспилотников на аэропорт Лейпциг/Халле. После этого члены Европейского Союза призвали к введению новых санкций против РФ.

Москва неоднократно отрицала свою причастность к гибридной войне, диверсионным операциям в странах НАТО или планированию каких-либо конфронтаций. Российское посольство в Дании не сразу ответило на запрос о комментарии.

По данным датских военных, на прошлой неделе российский фрегат выпустил две сигнальные ракеты в сторону датского военного вертолета, который проводил его фотосъемку в международных водах у берегов Дании. Одна из ракет едва не попала в вертолет.

Отдельно Датское агентство по обеспечению устойчивости заявило, что Россия, вероятно, попытается осуществить разрушительные кибератаки против Дании, в связи с чем был повышен уровень угрозы.

Напомним, о действиях со стороны РФ ранее предупреждал и премьер Польши Дональд Туск. По его словам, Россия может совершить провокации и нанести гибридные удары по западным государствам. Эти потенциальные атаки Москва может выдавать за "случайные". А президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российские гибридные атаки против европейских стран не останутся без ответа.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 августа в немецком аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили дрон со взрывным устройством. Он находился рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124 "Руслан", который используется для перевозки грузов. В аэропорту была объявлена тревога. Из-за инцидента полеты временно приостановили.

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