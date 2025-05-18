РФ задержала танкер, который вышел из порта Эстонии: в МИД страны отреагировали

Россия в воскресенье, 18 мая, задержала нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии, который вышел из порта Силламяэ (Эстония) в субботу вечером. Судно двигалось по своему обычному маршруту по согласованной траектории через территориальное море РФ в сторону северной части Финского залива.

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Как передает ERR, танкер поставили на якорь в принадлежащем России порту Суурсаари. Известно, что судно перевозило сланцевое масло, а пунктом назначения был Роттердам (Нидерланды).

Green Admire принадлежит греческой компании Aegean Shipping.

Департамент транспорта Эстонии подтвердил инцидент. Там отметили, что корабли, которые выходят из Силламяэ, следуют через российские территориальные воды, поскольку этот путь для крупных судов безопаснее, чем плавание по мелководью в эстонских водах.

Такой маршрут ранее был согласован Россией, Эстонией и Финляндией. Но во избежание подобных ситуаций Департамент транспорта будет направлять суда в Силламяэ и из Силламяэ через территориальные воды Эстонии.

"Сегодняшний инцидент показывает, что РФ продолжает вести себя непредсказуемо, поэтому в будущем корабли будут направляться по другой траектории", – сказал эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна. Он указал, что проинформировал об инциденте государства-союзники.

Позже в интервью Aktuaalse kamera глава МИД сказал, что ситуация, похоже, связана с борьбой Эстонии с российским теневым флотом.

"Я говорю не только об Эстонии, но и о Финляндии и странах Балтийского моря в целом. В Евросоюзе на сегодняшний день мы внесли в санкционный список более 300 судов теневого флота. Мы проверяем все суда, их документы – и, как вы видите, у нас также есть возможность вмешаться в случае необходимости", – заявил Цахкна.

"России это, конечно, совсем не нравится – при всех остальных санкциях ее теневой флот очень важен", – добавил он.

Министр объяснил, что примерно 50–60% нефти страны-агрессора "и всего, что происходит в торговле, проходит через Финский залив посредством этих теневых флотов".

По его словам, россияне просто хотели показать силу.

"Для нас это не проблема. Наши лоцманы выводят корабли из Силламяэ по территориальным водам Эстонии, где для крупных судов немного сложнее, немного опаснее, потому что есть мелководье. Но мы справимся. Мы должны реагировать спокойно, шаг за шагом, но понимать, что Россия непредсказуема и довольно опасна", – предупредил Цахкна.

По словам главы МИД, он не видит необходимости в проведении переговоров с Россией или вызова временного поверенного в делах РФ из-за этого инцидента.

"Нам нужно смотреть на общую картину. Если рассматривать каждый такой инцидент отдельно, то кажется, что ничего особенного не происходит... Но нам также нужно смотреть на общую картину, на разведывательную информацию", – отметил Цахкна.

На вопрос о том, нет ли, если смотреть на общую картину, причин вызывать кого-либо сейчас, министр ответил: "Сегодня – нет, но завтра будет новый день".

Как ранее писал OBOZ.UA, 9 мая Великобритания ввела крупнейший санкционный пакет против РФ. Ограничения направлены на теневой флот страны-агрессора и касаются 110 танкеров, используемых для обхода ограничений на торговлю нефтью.

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