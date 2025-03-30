"РФ воспользуется временем": в странах Балтии опасаются последствий прекращения огня в Украине

Прекращение огня в Украине может усилить угрозу Балтийским странам, считают министры обороны региона. Россия использует это время для укрепления своей армии, перевооружения и переброски войск на северо-восточный фланг НАТО.

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Как пишет The Financial Times, руководство Эстонии, Латвии и Литвы опасается, что после Украины Москва не остановится и может угрожать их безопасности. Они также отмечают, что Кремль уже разработал планы наращивания военного производства и увеличения численности своих войск в приграничных районах.

"Мы все понимаем, что когда война в Украине будет прекращена, Россия очень быстро перераспределит свои силы", — сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур. "Это также означает, что уровень угрозы значительно увеличится очень быстро".

Его литовская коллега Довиле Шакалиене выразила подобные опасения, отметив, что не стоит надеяться, что Москва ограничится только Украиной. Она подчеркнула, что Россия воспользуется прекращением огня, чтобы усилить свои военные возможности, а ее армия, уже имеющая боевой опыт, станет еще больше.

"Давайте не питать иллюзий. Давайте не врать себе, что с Россией покончат после Украины. Россия использует это время после прекращения огня, чтобы ускорить свой военный потенциал. Они уже имеют огромную армию, обученную бою, которая собирается становиться еще больше", — сказала она.

Администрация Трампа ведет переговоры о прекращении войны, но полная остановка боевых действий пока выглядит маловероятной. Киев согласился на 30-дневное перемирие и прекращение военных действий в Черном море при посредничестве США, тогда как Москва заявила, что готова остановить атаки на энергетическую инфраструктуру только после снятия западных санкций.

В случае прекращения боевых действий, Россия получит возможность реализовать планы 2022 года по увеличению армии до 1,5 миллиона военнослужащих. Также Кремль намерен создать новый армейский корпус на севере, что удвоит количество российских войск у границ Финляндии и стран Балтии.

По словам министра обороны Эстонии, из 600 тысяч российских военных, которые сейчас находятся в Украине, около 300 тысяч могут быть передислоцированы. Певкур подчеркнул, что эти солдаты не вернутся в мирную жизнь, ведь армейская зарплата в несколько раз превышает их гражданские доходы.

"Эти люди не поедут в разные уголки России собирать кукурузу или делать что-то другое, потому что зарплата, которую они получают в армии, в пять-десять раз больше, чем в родном городе", – сказал он.

Страны Балтии также обеспокоены масштабными военными учениями Запад, которые Россия и Беларусь проведут осенью у их границ. Эти маневры моделируют потенциальный конфликт с НАТО и включают в себя привлечение тысяч военных, танков, авиации и артиллерии.

Министры обороны Эстонии и Литвы также предостерегли передислокацию войск НАТО для формирования так называемых европейских "сил успокоения", которые могут быть отправлены в Украину после войны как средство сдерживания России от повторного нападения. Они подчеркнули, что безопасность восточного фланга Североатлантического союза должна оставаться приоритетом.

"Мы не можем поставить под угрозу безопасность восточного фланга НАТО. Мы не можем попасть в ловушку, что наши силы каким-то образом закреплены в Украине. Тогда мы имеем риски на нашей границе", – сказал Певкур.

Польша и Румыния на восточном фланге НАТО заявили, что не могут взять на себя обязательство развертывать войска в Украине за счет собственной безопасности. Эстония также возразила против планов Великобритании передислоцировать в Украину британские силы, предназначенные для обороны Балтийского региона.

В настоящее время страны Балтии полагаются на помощь союзников: Литву защищают немецкие подразделения, которые будут размещены на ее территории в ближайшее время, а Латвию — многонациональные силы под руководством Канады, Эстонию поддерживают британские военные, которые могут быть переброшены из Великобритании в очень короткое время.

Как сообщал OBOZ.UA, после состоявшегося 27 марта в Париже саммита "коалиции желающих" президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Украине возможно развертывание сил стран-союзников, но только если будет достигнуто мирное соглашение.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что страна не хочет повторения истории со специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, работавшей у нас в 2014-2022 годах. Сейчас, в случае договоренностей о мире, на нашей территории нужны "профессиональные люди, гарантирующие безопасность" в стране.

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