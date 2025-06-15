Рекордная дальность: ЦАХАЛ атаковал аэропорт Ирана в 2300 км от Израиля

Израиль 15 июня совершил самый дальний удар по территории Ирана. Был поражен аэропорт "Мешхед" на северо-востоке страны, который находится примерно в 2300 километрах от Израиля.

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Эту атаку официально подтвердили в ЦАХАЛе. Пресс-служба рассказала в воскресенье, что израильские Военно-воздушные силы "некоторое время назад" попали по иранскому самолету-заправщику.

"ВВС Израиля действуют с целью установления превосходства в воздухе над иранским воздушным пространством", – объяснили в ведомстве.

Фото и видео с места удара свидетельствуют о том, что самолет-заправщик загорелся.

На глубину израильского удара по аэродрому обратил внимание OSINT-исследователь Tendar. По его словам, такая дальняя атака означает "полное военное превосходство" Израиля.

Вероятно, эта успешная операция является самой дальней для ВВС Израиля и побила рекордные для страны показатели. В 1985 году расстояние израильского удара по штаб-квартире Организации освобождения Палестины в Тунисе составило 2000 километров.

Международный аэропорт "Мешхед", который также называют аэропортом Шахид Хашеминежад, по показателю пассажирооборота в Иране занимает второе место.

Агентство NourNews сообщало, что в городе Мешхед произошли как минимум два взрыва около 18:30 по местному времени.

Как писал OBOZ.UA, 15 июня президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль должны заключить мирное соглашение. По его словам, сейчас для этого продолжаются многочисленные звонки и встречи.

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