Трамп снова идет на медосмотр: какие симптомы скрывает Белый дом

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время должен пройти очередной медицинский осмотр в Национальном военно-медицинском центре Walter Reed. Это уже третий запланированный визит американского лидера в клинику за последние 13 месяцев.

Сейчас в США усиливаются дискуссии относительно физического и когнитивного состояния 79-летнего президента. Об этом сообщает The Washington Post.

Трамп проходил ежегодный медосмотр в апреле 2025 года, а уже в октябре посещал Walter Reed повторно для "планового контрольного обследования". Президенту делали компьютерную томографию для исключения сердечно-сосудистых проблем.

Несмотря на официальные заявления об "исключительном здоровье" президента, независимые врачи ставят под сомнение уровень прозрачности Белого дома. Медики обращают внимание на синяки на руках Трампа, отеки ног и его периодическую сонливость, объяснения по которым администрация президента называет неполными.

Дискуссия вокруг здоровья Трампа усилилась еще и из-за его возраста – он стал старейшим президентом США на момент инаугурации. Сам Трамп неоднократно использовал тему собственного здоровья в политической риторике, подчеркивая свою "выносливость" и результаты когнитивных тестов.

В то же время социологические опросы свидетельствуют о снижении доверия американцев к физической и ментальной готовности президента выполнять обязанности главы государства. Часть экспертов призывает Белый дом публиковать больше информации о медицинском состоянии американских президентов, чтобы избежать спекуляций и слухов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Трамп в очередной раз заявил (в собственной соцсети), что не исключает сценария, при котором он будет баллотироваться на третий срок. Однако все зависит от здоровья, желания, а еще от избирателей.

