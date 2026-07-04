Редкий экземпляр Декларации независимости США нашли среди изъятых документов 1776 года

Британский Национальный архив обнаружил редкий экземпляр Декларации независимости Соединённых Штатов Америки. Его нашли среди документов, изъятых с захваченного американского корабля.

Видео дня

Об этом пишет Associated Press. Находку представили накануне 250-й годовщины американской независимости, которая приходится на 4 июля 2026 года.

Что известно о находке

Исследователи Национального архива идентифицировали этот документ как редкую раннюю копию основополагающего документа Америки. Он был напечатан всего через несколько дней после подписания оригинала 4 июля 1776 года с целью распространения новости о том, что 13 восставших североамериканских колоний разорвали связи с Великобританией.

Это одна из всего 11 оригинальных копий "эксетерского издания" Декларации, о существовании которых известно, и единственная, обнаруженная за пределами Соединенных Штатов. Exeter printing (Эксетерский тираж) – это один из самых редких и ценных исторических тиражей Декларации независимости США, напечатанный в городе Эксетер (Нью-Гэмпшир, США). Это издание считается одной из самых ранних публикаций документа.

Эта версия была напечатана в Эксетере с 16 по 19 июля 1776 года. Однако важность этого документа обусловлена не только его возрастом.

Этот экземпляр был изъят с корабля по распоряжению недавно сформированного Континентального конгресса, а приказы подписал его президент Джон Хэнкок. Континентальный конгресс – это временное правительство, возникшее в результате Американской революции и ставшее де-факто первым правительством США.

Как отмечает Аманда Беван, руководительница проекта Национального архива по каталогизации переписки капитанов Королевского флота времен Американской революции, слишком мало внимания уделяется американцам, которые отправились в море, чтобы препятствовать британской торговле и сражаться с могущественным Королевским флотом.

Находка экземпляра Декларации независимости на борту корабля также дает представление о том, как ее, вероятно, использовали, отметила Беван. Она полагает, что капитан "Dalton", как это было принято, зачитывал свои приказы, а также саму декларацию.

Как каперский корабль, "Dalton" с 18 пушками был частным судном, которое воевало под эгидой Континентального конгресса. Капитан Томас Фицгерберт, командир 64-пушечного корабля "HMS Raisonnable", преследовал "Dalton" в течение семи часов накануне Рождества 1776 года, после чего захватил его у берегов Португалии. Экипаж "Dalton" в составе 120 человек был заключен в Плимуте, Англия, в суровых условиях.

Открытие редкого экземпляра Декларации независимости США сделал Майкл Скурр, который уже 11 лет работает волонтером в Национальном архиве Великобритании. Он просматривал письма капитана Королевского флота XVIII века.

Там, прикрепленное к отчету о захвате американского капера "Dalton" накануне Рождества 1776 года, находилось вложение, обозначенное лишь как "еще один документ". Осторожно развернув его, Скурр замер, увидев слово "Декларация", напечатанное в верхней части.

"Я подумал: "О, да, ладно, это точно Декларация независимости". Как это увлекательно!", — сказал он.

Историки в Соединенных Штатах также в восторге от находки Национального архива. Этот экземпляр Декларации независимости является прямой связью с капитаном корабля "Dalton", который донес новость о независимости Америки до всего мира, отметил Мэтью Скик, директор по коллекциям и выставкам Музея Американской революции в Филадельфии.

Как сообщал OBOZ.UA, портрет президента США Дональда Трампа будет размещен на ограниченной партии паспортов Соединенных Штатов Америки. Этот тираж посвящен 250-й годовщине независимости страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!