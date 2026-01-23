Разбили 14 витрин: в Нидерландах ограбили музей серебра

В Нидерландах ограбили музей серебра, расположенный в большой церкви города Дусбург. Неизвестные разбили 14 витрин и вынесли всю коллекцию, которую владелец собирал около 20 лет. Преступление произошло накануне, а уже на следующий день владелец подтвердил полную потерю экспонатов.

По данным нидерландского медиа Omroep GLD, коллекционер серебра Мартин де Клейн сообщил, что из музея исчезли все предметы без исключения. По его словам, осознание масштабов потери приходит постепенно. Владелец музея рассказал о происшествии в комментарии журналистам и поделился первыми эмоциями после звонка о преступлении.

"Вчера я реагировал, будто зомби. Я приехал сюда, но даже не заходил внутрь. Тогда еще не доходило, что все исчезло", – сказал он.

Двадцать лет жизни

Коллекцию серебряных горчичников и ложечек де Клейн начал собирать после переезда в Дусбург, известный как город горчицы. Сначала это были несколько предметов в витрине дома, но со временем увлечение переросло в дело жизни. Коллекционер признается, что окунулся в мир культуры, искусства и истории, с которыми раньше не имел дела.

Идея создать отдельный музей возникла постепенно. Пять лет назад она воплотилась в большой церкви Дусбурга. Даже после ограбления владелец говорит, что не жалеет о решении выставлять коллекцию именно там.

Стоимость и последствия

По словам де Клейна, коллекция имела сразу две ценности – антикварную и металлическую. И именно цена серебра, которая сейчас резко выросла, могла стать мотивом преступления. Он оценивает потери в сумму с пятью нулями до запятой.

Коллекционер не питает иллюзий относительно судьбы экспонатов и предполагает, что их могут переплавить. "Я не думаю, что это были ценители искусства, которые осторожно складывали предметы в сумки", – отметил он. Несмотря на это де Клейн заявил, что не прекращает собирать серебро и намерен продолжать дело, даже после такой потери.

