Пламя быстро охватило шпиль: в Амстердаме вспыхнула церковь Вонделкерк, построенная в 1872 году. Видео

В первый день 2026 года Амстердам настиг трагический инцидент, связанный с церковью Вонделкерк. После полуночи 1 января в историческом здании начался сильный пожар.

Видео дня

Пламя быстро охватило шпиль церкви. Об этом в социальной сети Х сообщает международный геополитический аналитик The Informant.

Подробности происшествия

Очевидцы рассказали, что огонь быстро распространился по деревянным конструкциям исторического здания, вызвав серьезные разрушения. В частности, вскоре после начала пожара обрушился шпиль, центральная часть церкви и крыша. В связи с риском дальнейшего распространения огня власти эвакуировали жителей домов, которые расположены поблизости.

Под утро шпиль полностью обрушился, причинив значительный ущерб конструкциям, включая частичное обрушение крыши. Власти объявили чрезвычайную ситуацию регионального масштаба, выпустив предупреждение NL-Alert о сильном задымлении и эвакуировав близлежащие дома на улице Вондельстраат.

По состоянию на утро 1 января спасательные службы продолжали тушить пожар. Причина его возникновения все еще расследуется на фоне сообщений о многочисленных пожарах, связанных с Новым годом, по всем Нидерландам.

Новость дополняется...