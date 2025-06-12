Расположение в самолете имеет значение: 12 невероятных историй людей, которые выжили в авиакатастрофах

12 июня в Индии разбился пассажирский самолет авиакомпании Air India, в результате чего погибли почти все, кто был на рейсе. На борту находились 242 человека, включая двух пилотов и 10 бортпроводников. Удалось выжить только одному пассажиру – Рамешу Вишвашкумару, который сидел на месте 11A и выпрыгнул из самолета.

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OBOZ.UA собрал список людей, которые выжили в авиакатастрофах, и информацию об их судьбе после событий: кто-то смог вернуться к жизни, другие – нет. Речь идет как об обычных пассажирах, так и известных личностях, чьи истории были задокументированы.

17-летняя Линда Макдональд выжила в авиакатастрофе 5 сентября 1936 года над Питтсбургом, США

5 сентября 1936 года во время обзорного полета над Питтсбургом, США, самолет потерпел крушение из-за отказа двигателя на высоте около 500 метров. 17-летняя Линда Макдональд была первым человеком в истории, который выжил в салоне пассажирского самолета при падении с высоты. Она была одной из десяти пассажиров, но единственной выжившей.

Подробности о ее дальнейшей жизни ограничены. Известно, что она получила травмы, но после лечения выздоровела. О ее карьере или личной жизни после катастрофы практически ничего неизвестно, поскольку событие происходило давно, и Линда не была публичной личностью.

Спаслась только 4-летняя Сесилия Сичан в авиакатастрофе 16 августа 1987 года в Детройте, США

Рейс №255 Northwest Airlines разбился 16 августа 1987 года в Детройте, США. Пассажирский авиалайнер McDonnell Douglas MD-82 из-за ошибки экипажа потерпел катастрофу сразу после взлета из аэропорта Детройта – самолет не смог набрать высоту, ударился о фонарный столб и перевернулся налево, рухнул на автодорогу и, проскользнув по ней, врезался в путепровод. Погибли 154 человека, но удалось выжить только 4-летней Сесилии Сичан. Ее спасла мать, которая закрыла ее своим телом, но девочка получила серьезные травмы.

После авиакатастрофы Сесилию воспитывал дядя, поскольку она потеряла родителей и брата. Она долго избегала публичности и заговорила о катастрофе только через 25 лет. Учась в средней школе, осознала, что была единственной выжившей. Сесилия страдала от чувства вины, но в конце концов вернулась к нормальной жизни. В 2013 году она дала интервью, где рассказала о своих шрамах и психологическом восстановлении. Сейчас она живет частной жизнью, избегая медиа.

13-летняя Байя Бакари единственная уцелевшая в катастрофе 30 июня 2009 года

30 июня 2009 года рейс Yemenia Airways, на борту которого было 153 человека, упал в Мозамбикский залив и развалился. Это произошло всего за несколько минут до посадки на Коморских островах. Тогда погибли 152 человека. 13-летнюю француженку Байю выбросило из иллюминатора, и она держалась за обломки в море, зовя на помощь. Ее спас рыбак через несколько часов.

Девочка получила травмы, но выздоровела. Она написала книгу о своем опыте ("Survivante", 2010) и стала известной благодаря своей истории выживания. Байя продолжила обучение и живет во Франции, поддерживая связь с семьей на Коморских островах. Ее история вдохновила многих, но она предпочитает держаться подальше от внимания СМИ.

12-летняя Франческа Льюис и авиакатастрофа в горах

Франческа Льюис выжила в авиакатастрофе, произошедшей в 2007 году в Панаме. Самолет разбился в горах, погибли все, кроме 12-летней девочки. Она уцелела, вероятно, благодаря расположению в самолете и счастливому стечению обстоятельств в морозных горах. Информации о ее дальнейшей жизни практически нет. Известно, что она выздоровела от травм, но подробности о ее карьере или личной жизни отсутствуют.

9-летний Рубен Ван Ассу выжил на рейсе Afriqiyah Airways

Рубен Ван Ассу уцелел в катастрофе рейса Afriqiyah Airways, произошедшей 12 мая 2010 года в Триполи, Ливия. Самолет разбился на подлете, погибли 103 человека.

9-летний Рубен был найден без сознания, но живым, в кресле среди обломков с перебитыми ногами. Мальчик потерял родителей и брата в катастрофе. Его воспитывали родственники в Нидерландах. После длительного лечения он выздоровел, но избегал публичности.

16-месячный Пол Эштон Вик и авиакатастрофа 1947 года

Рейс Китайской национальной авиакомпании разбился в январе 1947 года. 16-месячный Пол Эштон Уик был единственным, кто тогда выжил, и считается самым молодым в мире уцелевшим в авиакатастрофе. Вероятно, это произошло благодаря защите родителей и расположению в самолете.

Пол вырос в США, но деталей о его жизни мало. Он не стал публичной личностью, а его история упоминается как уникальный случай из-за его возраста.

Асем Шаяхметова выжила в авиакатастрофе в Казахстане

Самолет Ан-2 разбился 20 января 2015 года в Жамбылской области Республики Казахстан. Самолет упал из-за отказа двигателя, погибли шестеро. Выжила Асем Шаяхметова, которая сидела у входной двери биплана, что, вероятно, помогло ей спастись, хотя она получила многочисленные травмы. После авиакатастрофы девушка выздоровела, но неизвестно, как сложилась ее жизнь.

Самолет с бразильской футбольной командой разбился в Колумбии

В 2016 году в Колумбии произошла ужасная авиакатастрофа. Самолет с бразильской футбольной командой "Шапекоэнсе" врезался в горы, выжили шестеро, включая Эрвина Тумири, члена экипажа. Он спасся, следуя чрезвычайному протоколу: принял позу плода и положил мешки между ног. Несмотря на такой ужасный опыт, Эрвин вернулся к работе в авиации и давал интервью, подчеркивая важность соблюдения протоколов безопасности. Его история вдохновила других членов экипажа.

Зафар Масуд и Мухамад Зубаир

В 2020 году рейс Pakistan International Airlines (Карачи, Пакистан) потерпел падение на жилой квартал, погибли 97 человек. В авиакатастрофе выжили известный банкир Зафар Масуд и Мухамад Зубаир благодаря местам в самолете и счастливому стечению обстоятельств.

Зафар Масуд продолжил карьеру в банковской сфере, а Мухамад Зубаир, выздоровев, давал интервью, выражая удивление от своего выживания. Оба вернулись к нормальной жизни.

Пилот Челси Салленбергер и пассажиры рейса US Airways 1549

15 января 2009 года в Нью-Йорке, США, аэробус А320 совершил аварийную посадку на реку Гудзон после столкновения со стаей птиц. Все 155 человек выжили. Благодаря мастерству пилота Челси Салленбергера самолет успешно посадили на воду. Все пассажиры и экипаж были эвакуированы.

Салленбергер стал национальным героем, написал книгу ("Highest Duty") и выступает в качестве спикера по безопасности авиации. Пассажиры, такие как Дженнифер Лоуренс и Сандра Буллок, которые упоминаются в контексте других инцидентов, продолжили свои карьеры. Большинство пассажиров вернулись к обычной жизни, хотя некоторые сообщали о посттравматическом стрессе.

Игроки "Манчестер Юнайтед" (Мюнхенская авиакатастрофа)

6 февраля 1958 года в немецком Мюнхене самолет с командой "Манчестер Юнайтед" разбился из-за снежной каши на взлетной полосе. Выжили 21 из 44 человек, среди которых девять футболистов, в том числе Бобби Чарльтон, Билл Фоулкс и Гарри Грегг.

Голкипер Гарри Грегг спас беременную женщину Веру Лукич и ее ребенка. Он продолжал играть до 1967 года. Умер в 2020 году.

Бобби Чарльтон стал легендой футбола, привел "Манчестер Юнайтед" к победе в Кубке европейских чемпионов в 1968 году. Умер в 2023 году.

Билл Фоулкс также продолжил карьеру и был частью команды-победителя 1968 года. Умер в 2013 году.

Тренер Мэтт Басби после тяжелых травм вернулся к тренерской работе и отстроил команду. Умер в 1994 году.

Четверо детей из колумбийской Амазонки

1 мая 2023 года самолет Cessna-206 в Колумбии упал в джунглях, спаслись четверо детей (13-летняя Лесли, 9-летняя Солейни, 4-летний Тьен Нориэль и Кристин Нериман, которой было 11 месяцев). Дети, которые принадлежали к племени уитото, выжили благодаря знаниям джунглей, питаясь плодами. Их нашли через 40 дней. Они вернулись в семью, их дедушка отметил, что "джунгли вернули детей".

Что может помочь спастись во время авиакатастрофы

1. По статистике, места ближе к хвосту самолета имеют чуть более высокие шансы на выживание. Лучше сидеть не дальше чем в 5 рядах от аварийного выхода.

2. Соблюдение протоколов безопасности. Примите защитную позу: наклонитесь вперед, обхватите голову руками или держите руки на спинке переднего кресла. Застегните ремень безопасности плотно и низко над тазом. Снимите все острые предметы из карманов, развяжите шарфы или галстуки.

3. Во время эвакуации действуйте без промедления, не берите ручную кладь. Каждая секунда может спасти или стоить жизни. Двигайтесь к аварийному выходу быстро, но без паники. Помогайте другим только если это не блокирует выход.

4. Выйдя из самолета, удаляйтесь от него на безопасное расстояние (не менее 150 метров). Если есть пожар, двигайтесь против ветра. В случае травм – наложите импровизированные повязки, сохраняйте тепло.

5. Младший возраст (до 30 лет) часто ассоциируется с более высокими шансами выживания.

Список не является исчерпывающим, поскольку авиакатастрофы случаются редко, но каждая имеет уникальные обстоятельства. Статистика показывает, что авиация является самым безопасным видом транспорта: 90-95% пассажиров выживают в авиационных инцидентах, согласно данным Национального совета безопасности США и Европейского совета по безопасности. Больше всего смертей вызвано вдыханием дыма и медленной эвакуацией, а не самой аварией.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых жутких авиакатастрофах в истории, которые унесли жизни сотен людей. Они происходили по всему миру, по разным причинам и стали одними из самых трагических событий в истории авиации.

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