Раскол сейчас не к месту: британский премьер призвал лидеров Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии сосредоточиться на более насущных вопросах

Утром в Кардиффе состоялась политическая встреча с участием премьер-министров Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии, а также председателя партии "Шинн Фейн" Мэри Лу Макдональд. Впервые в истории Великобритании все три деволюционные нации возглавляют политики, которые не хотят, чтобы их страны оставались в составе Соединенного Королевства.

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О ходе встречи сообщил Sky News. Издание отметило, что участники саммита подписали соглашение с общими принципами в отношении Европы и энергетики, однако не представили конкретного плана, графика или подробных предложений по конституционным изменениям.

Единство без плана

Саммит в Кардиффе имел символическое значение. Именно "Партия Уэльса" последней из трёх партий, выступающих за изменение конституционного статуса своих стран, возглавила соответствующую деволюционную администрацию.

Лидеры Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии вместе с представительницей "Шинн Фейн" использовали встречу, чтобы вернуть вопрос о конституционных изменениях в политическую повестку дня после майских выборов.

Из Кардиффа прозвучал сигнал Лондону о необходимости перемен. В то же время, несмотря на заявления о будущем Вестминстера и общих принципах, участники саммита не объявили о конкретных шагах по реализации своих требований.

Вопрос деволюции

Значительное внимание во время встречи уделили позиции премьер-министра Великобритании Энди Бернема. Представитель главы правительства заявил, что премьер привержен идее перемен во всех четырёх нациях Соединённого Королевства и твёрдо поддерживает сохранение Союза.

По его словам, Великобритания лучше всего функционирует тогда, когда люди объединяются вокруг общих ценностей и решения проблем, а не вокруг разделения.

Участники так называемого "кельтского квартета" подчеркнули слова самого Бернема о деволюции. Первый министр Уэльса Рун ап Иорверт напомнил, что новый премьер ранее заявлял о проблемах в работе Вестминстера.

"Энди Бернем сам, как новый премьер-министр, сказал, что Вестминстер не работает для людей. Я с ним согласен", — сказал Иорверт.

Первый министр Шотландии Джон Свинни также сослался на взгляды Бернема. Он заявил, что премьер последовательно поддерживал решение вопросов как можно ближе к людям.

По словам Свинни, такая логика ведет к признанию права народа Шотландии самостоятельно определять свое будущее.

Сложная ситуация в Уэльсе

Отдельно Sky News обратило внимание на позицию Руна ап Иорверта, который председательствовал на саммите. Во время предвыборной кампании лидер "Шинн Фейн" четко заявлял, что не будет инициировать референдум о независимости Уэльса.

По данным опроса, обнародованного накануне, более двух третей жителей Уэльса поддерживают сохранение страны в составе Великобритании. Кроме того, Уэльс, в отличие от Северной Ирландии и Шотландии, проголосовал за выход Великобритании из Европейского союза.

После возвращения в парламент Уэльса первый министр также должен будет работать в условиях, когда партии, поддерживающие сохранение Союза, остаются в большинстве. В оппозиции находится и партия Reform, которая поддерживает Brexit.

При этом "Партия Уэльса", SNP и "Шин Фейн" продемонстрировали общую позицию в отношении принципа самоопределения. Они также хотят, чтобы правительство Бернема реализовало ранее заявленные подходы к деволюции, а сам процесс не ограничивался только Англией.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 14 сентября лидеры независимых партий Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии подписали совместный меморандум, в котором призвали британское правительство готовиться к конституционным изменениям. Они заявили о праве своих народов на самоопределение и выразили убеждение, что политические изменения в составе Великобритании неизбежны.

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