'Похоже на дискриминацию и расизм': украинская беженка покидает британский колледж, который призвал ее выучить русский язык

Украинская беженка Екатерина Эндеберия покинула колледж в городе Сток-он-Трент после давления со стороны преподавателей изменить учебные предметы и начать изучать русский язык. Девушка заявила, что такое предложение было для нее травматичным и неприемлемым.

Екатерина рассказала о ситуации в интервью британскому изданию The Guardian. Она отметила, что вместо академической поддержки во время трудностей с учебой получила настойчивые советы изменить направление и перейти на изучение русского языка. В колледже в ответ заявили, что не комментируют индивидуальные случаи из соображений конфиденциальности.

Личное измерение

Екатерина Эндеберия переехала в Великобританию в 2022 году, спасаясь от полномасштабного вторжения России в Украину. Она родилась в Донецке, где война началась еще в 2014 году, а ее отец сейчас служит в Вооруженных силах Украины. По словам девушки, изучение русского языка противоречит ее личным принципам и болезненно связано с пережитым опытом.

Она подчеркнула, что восприняла действия колледжа как оскорбительные и нечувствительные. Студентка также заявила, что из-за акцента чувствовала давление и даже буллинг. Так, вместо помощи, по ее словам, ей настойчиво предлагали сменить предметы.

Учеба и жалобы

До этого Екатерина сдала экзамены в академии The Excel Academy в 2023 году, прошла подготовительный год и училась на курсах по экономике, политике и статистике. После отчисления из колледжа она продолжает обучение самостоятельно, пользуясь конспектами друзей. Девушка подала заявку на сдачу экзаменов A-level как частный кандидат в 2026 году, что будет стоить ей около 1400 фунтов стерлингов.

Екатерина также сообщила, что не получила четких объяснений, почему ей не позволили продолжить обучение по выбранным предметам. Она начала процедуру подачи жалобы через образовательный траст Potteries Educational Trust, который занимается колледжем. После завершения этого этапа студентка планирует обратиться в Инспекцию образовательных учреждений.

В заявлении колледжа города Сток-он-Трент указано, что заведение заботится о студентах и пытается решать все вопросы в соответствии с установленной процедурой рассмотрения жалоб. Но все же в колледже подчеркнули, что не могут обсуждать отдельные случаи публично.

Украинская позиция

Украина ранее обращалась к правительству Великобритании с просьбой предоставить подросткам-беженцам возможность сдавать экзамен по украинскому языку. Это происходило на фоне сообщений, что часть школьников взамен склоняют к изучению русского, поскольку многие из них уже владеют этим языком.

В декабре 2024 года министр образования Украины Оксен Лисовой встретился с министром образования Великобритании Бриджит Филлипсон. Во время разговора он предостерег, что обучение на русском может повторно травмировать около 27 тысяч перемещенных украинских детей в Великобритании, которые сбежали от российского вторжения.

К этой позиции присоединилась и уполномоченная по правам детей Рэйчел де Соуза, которая призвала британское правительство вернуть возможность сдачи GCSE (Общий сертификат среднего образования) по украинскому языку. В то же время экзаменационный совет заявил, что рассматривает возможность разработки такого экзамена, но, по имеющейся информации, этот процесс может занять несколько лет.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 декабря Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект, которым одобрила правильный перевод Европейской хартии региональных языков. Из документа изъяли русский и несуществующий молдавский языки.