Путин загнан в угол и напуган перспективой поражения – The Guardian

В западных СМИ всё чаще появляются мнения о том, что Владимир Путин оказался в сложной стратегической ситуации из-за войны против Украины. Аналитики и обозреватели говорят о росте рисков для Кремля на фоне военных и политических потерь.

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В то же время эксперты предупреждают: реакция российского руководства на возможное поражение может быть непредсказуемой и даже опасной. Об этом пишет The Guardian.

По оценкам обозревателей, нынешний этап войны демонстрирует постепенное истощение российских сил и потерю инициативы на фронте. Украинские подразделения, используя современные беспилотники и ракеты, постепенно оттесняют российские войска, нанося им значительные потери.

По разным данным, ежемесячные потери России могут достигать десятков тысяч человек, а темпы наступательных действий замедлились или на отдельных направлениях сменились отступлением.

Несмотря на это, Украина продолжает подвергаться ежедневным воздушным атакам, однако на Западе растет осторожный оптимизм относительно возможного приближения момента переговоров или даже прекращения огня.

Некоторые военные аналитики отмечают, что боеспособность России постепенно ослабевает, что теоретически может создать условия для дипломатического урегулирования.

В то же время ключевой вопрос, который поднимают эксперты, заключается в том, осознает ли сам Путин масштабы возможных потерь и поражения.

Аналитики описывают его как политика, оторванного от реальности, который в значительной степени опирается на окружение, силовые структуры и государственную пропаганду. В такой модели принятия решений информация о реальном положении дел может быть существенно искажена.

Именно поэтому возникает другой, более тревожный вопрос: как может действовать российский лидер в случае осознания стратегического поражения. По мнению ряда западных обозревателей, вероятной реакцией может стать не сворачивание войны, а ее эскалация и –, в частности, расширение географии конфликта за пределы Украины.

В этом контексте эксперты обращают внимание на рост количества инцидентов, которые связывают с российской активностью в Европе.

Речь идет о диверсиях, кибератаках, дезинформационных кампаниях, а также нарушениях воздушного пространства и других эпизодах гибридного давления. Западные разведки неоднократно предупреждали о рисках расширения таких операций в будущем.

Отдельно отмечается, что российские действия все чаще выходят за пределы классического поля боя. Фиксируются инциденты с GPS-помехами, атаки на инфраструктуру, а также подозрения в диверсиях против транспортных и энергетических объектов в разных странах Европы. Это, по мнению аналитиков, формирует новый уровень напряженности между Россией и Западом.

Политическая реакция Европы на такие вызовы постепенно усиливается: расширяются санкции против России, продолжается сближение Украины с европейскими структурами, а в НАТО обсуждают долгосрочные гарантии безопасности.

В то же время эксперты отмечают, что эти процессы могут еще больше обострить противостояние.

Аналитики предупреждают, что в случае дальнейшего усиления давления Москва может прибегнуть к еще более агрессивным шагам, пытаясь компенсировать потери на фронте действиями в других регионах. Такая логика, по их мнению, повышает риск более широкой конфронтации между Россией и странами НАТО.

Некоторые эксперты также подчеркивают, что любое возможное "замораживание" конфликта без четких гарантий безопасности может создать условия для нового витка войны в будущем. В этом контексте ключевым остается вопрос долгосрочной стратегии Запада и способности сдерживать дальнейшую эскалацию.

Несмотря на различные сценарии развития событий, аналитики сходятся в одном: война против Украины остается центральным фактором, определяющим как внутреннюю ситуацию в России, так и уровень глобальной безопасности. И именно дальнейшие решения Кремля могут определить, пойдет ли конфликт на спад или, наоборот, – расширится на новые территории.

– Как писал OBOZ.UA, Россия постепенно теряет один из ключевых ресурсов для ведения войны против Украины — человеческий потенциал. Несмотря на значительные финансовые стимулы, темпы набора в армию сокращаются, а потери на фронте остаются высокими.

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