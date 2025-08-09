Представители США, Украины и европейские союзники встретятся перед саммитом Трампа и Путина: что известно

Высокопоставленные чиновники из США, Украины и еще нескольких европейских стран планируют встретиться 9 августа в Великобритании. Они хотят согласовать позиции перед запланированной встречей американского лидера Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на три информированных источника. По их словам, идея проведения такой встречи возникла во время видеоконференции между американскими, украинскими и европейскими чиновниками в пятницу.

Что предусматривает встреча

По информации издания, Украина и часть ее союзников среди стран-членов НАТО обеспокоены тем, что Трамп может согласиться на условия Путина без учета их позиций.

В прошлую среду республиканец провел телефонную конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским и несколькими европейскими лидерами, чтобы проинформировать их о результатах встречи своего спецпосланника Стива Уиткоффа с Путиным в Москве.

Источники сообщают, что Уиткофф сказал участникам, мол "Путин готов закончить войну", если Украина согласится отдать Луганскую и Донецкую области, а также Крым.

Также они говорят, что по крайней мере некоторые участники звонка пришли к выводу, что Путин согласен отказаться и от претензий на частично оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей. Однако на следующий день, во время еще одной видеоконференции с высокопоставленными чиновниками Украины и Европы, Виткофф уточнил, что тот "согласился лишь заморозить текущие позиции России в этих областях".

"Украинские чиновники говорят, что не до конца понимают детали российского предложения и позицию США. Один из представителей Украины сообщил, что даже если Зеленский согласится на требования Путина, он будет вынужден объявить референдум, поскольку по Конституции Украины не может отдавать территории", – пишет Axios.

Что предшествовало

Российский диктатор Путин встретился со Стивом Уиткоффом в Москве 6 августа, но конкретные результаты их диалога несколько дней оставались непонятными.

В дальнейшем президент США Дональд Трамп намекнул на сценарий урегулирования войны, который может предусматривать обмен территориями между Киевом и Москвой. По его словам, он, несмотря на сложность, "способен принести выгоду обеим странам".

8 августа Трамп сообщил, что встретится с Путиным в пятницу, 15 августа, на Аляске. Он назвал предстоящую встречу "долгожданной" и сказал, что более подробная информация будет предоставлена позже. А в Кремле вслед за этим заявили, что после Аляски ожидают встречи Путина и Трампа уже в России, и передали приглашение лидеру США.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российские войска продолжают наносить удары по Украине и убивать украинцев, несмотря на анонсированный дедлайн для прекращения огня. В то же время он добавил, что только согласованное видение угроз и путей их преодоления со стороны всех союзников позволит достичь реального прекращения войны.

