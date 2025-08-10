Трамп не против саммита с Путиным и Зеленским, но Белый дом готовит двустороннюю встречу по требованию Кремля – Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поддерживает встречу на которой будут присутствовать российский диктатор Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский. Однако Белый дом готовит двусторонние переговоры по требованию Кремля.

Об этом говорится в статье Reuters. Сейчас подробности возможного соглашения не разглашаются, но Трамп отметил, что оно будет предусматривать "определенный обмен территориями на благо обеих сторон".

Такой подход может потребовать от Украины отказа от значительной части своих территорий, что, по мнению Зеленского и европейских партнеров, лишь будет стимулировать дальнейшую агрессию РФ.

Отмечается, что в субботу вице-президент США Джей Ди Вэнс провел встречу в Чивнинг-Хаус, загородной резиденции к юго-востоку от Лондона, с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми, представителями Украины и европейских союзников для обсуждения мирных инициатив Трампа.

В совместном заявлении лидеров Франции, Италии, Германии, Польши, Великобритании, Финляндии и президента Еврокомиссии была выражена поддержка усилиям американского лидера, и акцентирована важность сохранения помощи Украине и усиления давления на Россию. В то же время в заявлении добавили, что "путь к миру в Украине не может быть определен без Украины".

Также союзники заявили, что "они остаются приверженными принципу, что международные границы не должны меняться силой", а "текущая линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров".

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, который принимал участие в переговорах с европейскими лидерами и американскими чиновниками, заявил, что Киев благодарен за такой конструктивный подход, но любые уступки территориями агрессору будут отклонены.

Европейские представители представили встречное предложение, однако, как сообщил один из европейских чиновников, деталей пока не разглашают. По данным Wall Street Journal, это предложение предусматривает, что перед любыми другими шагами должно быть введено прекращение огня, а любой обмен территориями должен быть взаимным и сопровождаться надежными гарантиями безопасности.

Американский чиновник отметил, что дискуссии в Чивнинг-Хаус позволили достичь "значительного прогресса" в реализации цели президента Трампа – остановить войну в Украине. Несмотря на это, остается неизвестным, были ли в Чивнинге достигнуты конкретные договоренности.

Украина не пойдет на территориальные уступки России

После визита посланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву, где, по словам Трампа, удалось достичь "значительного прогресса", Владимир Зеленский провел серию телефонных разговоров с союзниками. В то же время и Украина, и ЕС отклонили предложения, которые, по их мнению, предусматривают чрезмерные уступки Кремлю.

По словам старшего научного сотрудника Центра "Россия – Евразия" Татьяны Становой, нынешние мирные инициативы являются первой "реалистичной" попыткой остановить войну, однако выразила сомнения относительно реального выполнения будущих договоренностей.

"Практически нет никаких сомнений, что новые обязательства могут иметь разрушительные последствия для Украины", – сказала она.

Недавно Дональд Трамп сообщил, что его встреча с диктатором Владимиром Путиным запланирована на следующую пятницу, 15 августа на Аляске. Ожидаемая встреча состоится на фоне давления Трампа на Путина с целью заключения соглашения о прекращении огня с Украиной.

Напомним, Дональд Трамп намекнул на сценарий урегулирования войны, который может предусматривать обмен территориями между Киевом и Москвой. По его словам, такой вариант, несмотря на сложность, способен принести выгоду обеим странам.

