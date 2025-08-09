Зеленский может присоединиться к встрече Трампа с Путиным – СМИ

Уже в ближайшие дни президент США Дональд Трамп проведет встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Не исключено, что на этом саммите также будет присутствовать украинский президент Владимир Зеленский.

В Белом доме подчеркнули, что планирование саммита пока еще неопределенное. Об этом сообщает CBS News.

Трамп пригласил Путина на Аляску

Один из высокопоставленных чиновников Белого дома сообщил, что подготовка к встрече глав государств еще продолжается, поэтому вопрос о том, в каком конкретно формате пройдет встреча остается открытым. В частности, существует вероятность того, что президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в саммите.

При этом в Белом доме заявляли, что Трамп открыт для встреч как с Путиным, так и с Зеленским. Однако американский президент предположил, что может начать только с Путина, заявив журналистам, что планирует "начать с России".

В то же время глава Белого дома заявил, что, по его мнению, есть шанс организовать трёхстороннюю встречу с украинским и российским лидерами.

Что предшествовало

Ожидаемая встреча состоится на фоне давления Трампа на Путина с целью заключения соглашения о прекращении огня с Украиной. Это будет первая личная встреча Путина с американским лидером с тех пор, как бывший президент Джо Байден встречался со своим российским коллегой в Швейцарии в июне 2021 года, за восемь месяцев до начала полномасштабного вторжения России на Украину.

Напомним, президент США Дональд Трамп намекнул на сценарий урегулирования войны, который может предусматривать обмен территориями между Киевом и Москвой. По его словам, такой вариант, несмотря на сложность, способен принести выгоду обеим странам.

