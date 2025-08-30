Путин едет к Си Цзиньпину с 'украинским' визитом: The Guardian узнал, о чем будут говорить лидеры

Кремлевский диктатор Владимир Путин на этой неделе отправляется в Китай с визитом, который в Кремле уже назвали "действительно беспрецедентным". Поездка продлится почти неделю – необычно долго для российского лидера.

Видео дня

Она приходится на момент, когда Запад пытается сдвинуть с места переговоры о прекращении войны в Украине. Об этом сообщает The Guardian.

Программа визита

В Пекине Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, проведет переговоры с Си Цзиньпином, а также посетит военный парад в честь 80-летия поражения Японии. Ожидается, что рядом с ним на трибуне будет стоять китайский лидер – зеркальное отражение московского парада 9 мая, где Си сидел рядом с Путиным.

К торжествам также присоединятся лидер КНДР Ким Чен Ын, а также представители Ирана и Кубы.

Аналитики утверждают, что ключевым моментом повестки дня станет согласование позиций Путина и Си по войне на Украине на фоне усилий США по прекращению боевых действий.

"Для них сейчас важное время поговорить о том, куда движется война и насколько вероятно, что ее удастся остановить в ближайшем будущем", – сказал Александр Габуев, директор Евразийского центра Карнеги в России.

Москва, по его словам, хочет понять, может ли она и в дальнейшем рассчитывать на поддержку Китая и какой будет реакция Пекина в случае давления со стороны США.

"Двум лидерам необходимо сверить позиции и убедиться, что они на одной волне. Это важно, поскольку война стала одним из столпов их отношений", – сказал он.

С начала вторжения Пекин стал главным экономическим партнером России. Торговый оборот в 2023 году превысил $240 млрд – на две трети больше, чем в 2022-м. Китай покупает большинство российской нефти и угля и готовится обогнать Европу как основной рынок сбыта российского газа.

Во время визита ожидается обсуждение проекта газопровода "Сила Сибири-2" и расширение нефтепроводной инфраструктуры.

Впрочем, в 2024 году торговля пошла на спад – прежде всего из-за падения импорта китайскими компаниями российской нефти. Путин попытается переломить эту тенденцию.

Отдельная тема – углубление военных контактов. США утверждают, что Китай не предоставляет России оружие напрямую, но обеспечивает около 70% станков и 90% полупроводников, необходимых для восстановления российской военной промышленности.

В ответ Москва якобы делится с Пекином чувствительными оборонными технологиями.

За визитом Путина внимательно следят в Вашингтоне. Администрация Дональда Трампа пытается ослабить связи Москвы с Пекином, однако большинство экспертов считает эти попытки тщетными.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп анонсировал свой визит в Китай для переговоров с председателем страны Си Цзиньпином. Американский президент отметил, что может посетить Поднебесную до конца текущего года. Также Трамп заявил, что имеет "козыри", которые могут "уничтожить Китай".

Как сообщал OBOZ.UA, в Китае после встречи президентов Украины и Соединенных Штатах заявили, что выступают за политическое урегулирование войны в Украине. В частности, КНР "поддерживает все усилия, направленные на установление устойчивого мира".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!