Трамп анонсировал визит в Китай и заявил, что у США "есть козыри"

Президент США Дональд Трамп анонсировал свой визит в Китай для переговоров с председателем страны Си Цзиньпином. Американский президент отметил, что может посетить поднебесную до конца текущего года.

Также Трамп заявил, что располагает "козырями", которые могут "уничтожить Китай". Об этом президент Соединенных Штатов заявил журналистам в Овальном кабинете, сообщает Fox News.

Визит Трампа в Китай

По словам американского президента, недавно он разговаривал с председателем КНР Си Цзиньпином, и добавил, что рассматривает возможность поездки для встречи со своим коллегой, поскольку две страны продолжают вести переговоры об условиях торговли.

Трамп уточнил, что его поездка в Китай состоится, вероятно, в этом году или "вскоре после этого". Стоит отметить, что в прошлом месяце Си направил такое приглашение американскому коллеге.

Президент США подчеркнул, что две крупнейшие экономики мира – американская и китайская – будут иметь "прекрасные отношения". В то же время он предупредил, что если бы он этого захотел, то мог бы "уничтожить Китай", разыграв "невероятные карты".

"У нас гораздо больше козырей, чем у них. У них есть козыри. У нас невероятные козыри. Но я не хочу разыгрывать эти козыри. Если бы я это сделал, это уничтожило бы Китай. Я не собираюсь разыгрывать эти козыри", – сказал Трамп.

Что предшествовало

В начале августа Вашингтон и Пекин договорились о продлении торгового перемирия ещё на 90 дней, что дало переговорщикам больше времени для достижения соглашения. В этом году Трамп несколько раз повышал пошлины на все китайские товары, причём максимальная пошлина достигла 145% в апреле. Текущая пошлина США на большинство китайских импортных товаров составляет 30%. Китай установил 10% пошлину на импорт из США.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на импорт в размере до 41% для 69 стран, включая членов Европейского Союза, Канаду, Индию, Великобританию и др. Глава Белого дома успел принять решение всего за несколько часов до окончания его собственного дедлайна.

