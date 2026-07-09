"Путешественник во времени" предсказал Третью мировую войну и показал ее последствия: "досталось" России и Франции. Фото

В социальных сетях набрали популярность пугающие видеоролики от пользователя, который называет себя "путешественником во времени". Мужчина утверждает, что прибыл прямиком из 2050 года, чтобы предупредить человечество о катастрофических масштабах и последствиях Третьей мировой войны.

Видео дня

Блогер утверждает, что на его видео реальные последствия глобального конфликта из Франции и России. Свои конспирологические видео мужчина публикует в TikTok.

Опустевший Париж и заросшая Эйфелева башня

Серию загадочных видео опубликовал пользователь в соцсети TikTok. На кадрах автор заявляет, что находится в Париже будущего, и зловеще констатирует, что французская столица столкнулась с последствиями глобального конфликта.

В качестве "доказательств" своих слов мужчина демонстрирует кадры французской столицы 2050 года, на которых нет ни одного туриста. Главные достопримечательности выглядят удручающе: эйфелева башня полуразрушена, проржавела и окружена осыпающимися бетонными плитами. По словам рассказчика, по металлу конструкции теперь "растут лианы".

Собор Нотр-Дам выглядит старым, серым и заброшенным, городские улицы полностью безлюдны, а сквозь дорожное покрытие прорастает трава.

Разрушенный аэродром в России

Следующей точкой "маршрута" путешественника стала Россия 2050 года. Автор видео утверждает, что находится на заброшенном военном аэродроме, где вовсю видны следы былых сражений.

На кадрах запечатлен "старый российский военный самолет с разорванными крыльями", буквально изрешеченный пулями. Помимо разрушенной авиатехники, мужчина обнаруживает посреди суши колоссальный заброшенный корабль, вокруг которого нет ни капли воды.

Почему "пророчеству" не стоит верить

Несмотря на миллионные просмотры и тревожную атмосферу роликов, верить в апокалиптичное будущее явно не стоит. Аккаунт "путешественника", насчитывающий около 26 тысяч подписчиков, при ближайшем рассмотрении оказывается банальной фабрикой цифровых мистификаций.

Весь контент на странице создан с помощью генеративного искусственного интеллекта. Достаточно полистать профиль автора, чтобы найти другие "исторические" видео, например, сгенерированные нейросетью ролики с участием Авраама Линкольна и Майкла Джексона.

Кадры разрушенного Парижа и брошенной техники в России – это качественная графика и работа ИИ-инструментов для генерации видео, созданная ради привлечения внимания и хайпа.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что хотя Кремль уже неоднократно угрожал всему миру применением ядерного оружия, сам кремлевский диктатор Владимир Путин вряд ли решится на это. Такие угрозы являются и будут оставаться только инструментом давления.

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