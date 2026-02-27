Пряталась в туалете: в Милане задержали россиянку, которая дважды проникла на самолет без билета. Фото

В Италии, в городе Милан, задержали гражданку России, которая уже второй раз незаконно проникла на борт пассажирского самолета без билета. Женщину арестовали после приземления рейса из США.

Об этом сообщает CNN. По данным телеканала, речь идет о Светлане Дали, которую в прошлом году уже судили за такое же преступление в Париже.

Незаметно прошла мимо сотрудников авиакомпании

Вечером 25 февраля гражданка России со статусом постоянного резидента США проникла мимо сотрудников авиакомпании в Международном аэропорту Ньюарк Либерти в штате Нью-Джерси и села в самолет до Милана.

Boeing 777-200, на котором "зайцем" путешествовала россиянка, рассчитан на 364 пассажира, он находился в воздухе более семи часов. Уже во время полета экипаж обнаружил, что у одной из пассажирок нет билета.

На следующее утро, 26 февраля, когда самолет приземлился в Милане Дали задержали правоохранители и открыли уголовное производство.

Это уже далеко не первый подобный инцидент с россиянкой.

Летела в Париж, прячась в туалете

В 2024 году в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK) в Нью-Йорке Светлана Дали попала без билета на борт самолета, следовавшего в Париж.

Тогда камеры зафиксировали, как женщина обошла проверку документов и, смешавшись с группой пассажиров, прошла мимо пункта контроля.

В самолете Дали пряталась в туалете, пока ее не обнаружили. По прибытию во Францию женщину сразу задержали.

Россиянку судили в США. Ее дело рассматривал федеральный суд в Бруклине. А адвокат Дали настаивал, что она не представляет значительной угрозы и Дали отпустили под надзор с обязательством носить электронный браслет.

Однако после освобождения россиянка сняла электронный браслет и пыталась выехать в Канаду на автобусе. Ее снова задержали, и женщина провела под стражей более 7 месяцев, после чего была осуждена за незаконное проникновение на самолет во Францию с зачислением уже отбытого срока.

Полет в Париж не был первой попыткой россиянки путешествовать "зайцем" в самолете

Во время судебного заседания о нелегальном путешествии россиянки в Париж прокуроры заявили, что она до этого по меньшей мере дважды пыталась сесть в самолет без надлежащих документов.

За два дня до того, как ей удалось сесть в самолет во Францию, Светлана Дали пыталась проникнуть на борт другого самолета в штате Коннектикут, а еще до того – в Майами.

В конце концов, в 2025 году россиянку приговорили к сроку, который она уже отбыла под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Италии мужчина совершил самоубийство, прыгнув в двигатель самолета. Он приехал на своем авто в аэропорт без билета, прошел в запретную зону и совершил суицид.

