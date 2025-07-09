'Был ужасный шум': в Италии мужчина покончил с жизнью, прыгнув в двигатель самолета

Вблизи итальянского города Бергамо мужчина покончил жизнь самоубийством, прыгнув в двигатель самолета. Во вторник, 8 июля, 35-летний Андреа Руссо приехал на своем авто в аэропорт без билета, прошел в запретную зону и совершил суицид.

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Об этом пишет Daily Mail. Мужчине удалось вырваться из рук офицеров, которые дежурили в аэропорту и попытались остановить его.

Андера Руссо выбежал на взлетную полосу и бросился в один из двух турбовентиляторных двигателей самолета Airbus A319 авиакомпании Volotea, который совершал рейс V73511 из Милана в Астурию. Один из испанских пассажиров, который находился на борту во время происшествия, отметил: "Вдруг мы услышали шум и взрыв".

"Некоторые люди увидели что-то в окно и закрыли головы руками. Они сказали нам, что лучше не смотреть, потому что то, что происходило, было очень неприятным", – сказал он.

После инцидента пилот обратился к пассажирам, сообщив им, что возникла "очень серьезная проблема с человеком".

На место происшествия прибыли полицейские вместе с представителями летного отряда и экспертами научного подразделения полиции Бергамо, которые проводили расследование.

По данным правоохранителей, у погибшего ранее были проблемы, связанные с наркотиками. Очевидец трагедии рассказал, что видел, как мужчина убегал от стюарда в направлении самолета.

"Меня не было в том самолете, я садился на другой самолет рядом, и мы все видели. Он побежал в правую сторону. Потом он побежал, и его засосало левым двигателем. Я не могу назвать это приятным", – рассказал он.

Самолет, турбины которого способны развивать скорость до 15 000 оборотов в минуту, как раз завершал манёвр отталкивания для выезда с парковочного места, когда произошло событие. Все 154 пассажира и 6 членов экипажа не пострадали.

Вылет нового рейса был перенесен. После инцидента работа аэропорта была временно остановлена, из-за чего отменили восемь рейсов. Сейчас воздушное движение полностью восстановлено.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 июля в Италии обнаружили тело 18-летней украинской студентки Марии Бугаевой. Девушка пропала без вести в прошлую пятницу днем. Ее нашли повешенной примерно в километре от туристического села, где она работала. Студентка находилась в Италии по программе стажировки в рамках европейского проекта с участием Университета Братиславы.

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