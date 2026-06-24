Мадьяр планирует рассекретить досье спецслужб Венгрии коммунистических времен: что известно

Венгрия впервые за почти 40 лет может открыть архивы коммунистических спецслужб и обнародовать материалы о сети информаторов, действовавшей в период советского влияния. Новый премьер-министр Петер Мадяр назвал этот шаг попыткой погасить "долг перед историей" и помочь стране окончательно переосмыслить свое прошлое.

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Об этом пишет Bloomberg. Издание ссылается на законопроект, внесенный в парламент правительством Мадяра.

Венгрия до сих пор не открыла архивы коммунистических спецслужб

Как отмечает издание, после падения коммунистического режима в Восточной Европе 37 лет назад Венгрия осталась одной из немногих стран бывшего советского блока, которая так и не обнародовала архивы агентурной сети коммунистических спецслужб.

Новое правительство Петера Мадяра внесло в парламент законопроект, предусматривающий рассекречивание значительной части документов и предоставление общественности доступа к ним.

"Мы погашаем многолетний долг", — написал Мадьяр в социальных сетях, комментируя инициативу.

Планируется, что архивы станут доступны к 23 октября – в день 70-летия Венгерского восстания 1956 года против советской оккупации.

Власти хотят пролить свет на сеть информаторов

Правительство рассматривает рассекречивание документов как символический, но важный шаг к восстановлению исторической справедливости.

Хотя значительная часть лиц, фигурирующих в документах, уже умерла, а некоторые архивные материалы могли быть уничтожены или изъяты еще раньше, власти считают важным установить правду о масштабах сотрудничества граждан с коммунистическими спецслужбами.

Издание отмечает, что после перехода к демократии многие представители бывшей номенклатуры и связанные с ней лица сохранили влияние в политике и экономике страны.

Мадьяр проводит масштабную перезагрузку власти

Рассекречивание архивов стало лишь одним из шагов нового правительства после победы Петера Мадяра на выборах и завершения 16-летнего правления Виктора Орбана.

На этой неделе правительство также внесло в конституцию поправки, которые должны позволить отстранить от должностей ряд влиятельных чиновников, связанных с прежней властью.

Речь идет, в частности, о президенте страны и некоторых высокопоставленных чиновниках судебной системы, которых новая власть обвиняет в поддержке авторитарных тенденций и коррупционных практик.

Сам Мадьяр сравнил этот процесс с мерами, которые в свое время принимала Италия для борьбы с влиянием мафиозных структур.

Нераскрытые архивы называют "первородным грехом" венгерской демократии

По оценкам многих историков и политологов, отказ от полного открытия архивов после падения коммунизма стал одной из самых больших ошибок переходного периода в Венгрии.

Именно это, по мнению критиков, позволило многим представителям старой системы сохранить влиятельные позиции в государственных структурах и бизнесе.

Даже во времена правления Виктора Орбана, который в начале своей политической карьеры позиционировал себя как противник коммунистического наследия, бывшие функционеры коммунистической эпохи продолжали занимать важные государственные посты.

До сих пор отдельные материалы были доступны только аккредитованным историкам, а граждане могли проверять лишь информацию о возможной слежке за ними в коммунистический период.

Однако полноценного публичного доступа к архивам так и не было обеспечено.

Новый закон предусматривает создание независимой комиссии, в состав которой войдут представители спецслужб, историки и архивисты. Именно она будет определять, какие документы должны оставаться засекреченными.

Россию исключают из перечня оснований для засекречивания

Одним из самых заметных изменений станет пересмотр критериев, по которым документы могут оставаться закрытыми.

В настоящее время архивные материалы могут не рассекречиваться, если их обнародование способно нанести ущерб международным отношениям Венгрии.

После принятия закона основанием для засекречивания останутся лишь риски для отношений со странами Европейского союза, Европейской экономической зоны или НАТО.

Это означает, что возможное негативное влияние на отношения с Россией больше не будет аргументом для сокрытия документов.

Благодаря парламентскому большинству партии "Мадьяр" у законопроекта высокие шансы на принятие уже в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA, парламент Венгрии проголосовал за поправки к Основному закону, одна из которых заключается в том, что должность премьер-министра нельзя занимать дольше восьми лет, даже с перерывами. Таким образом, Виктор Орбан больше не сможет быть премьер-министром.

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