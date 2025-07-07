После воскресной молитвы в воскресенье, 6 июля, Папа Римский Лев XIV отдельно обратился к паломникам из Украины, которые прибыли в Ватикан. Он поздравил всех присутствующих, особенно греко-католических паломников.

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Об этом сообщает Vatican News. Понтифик добавил, что в эту большую жару их путешествие к Святым Двери является еще более смелым и достойным удивления.

"Просим Господа, чтобы он коснулся сердец и вдохновил умы правителей, чтобы они заменили насилие оружия поиском диалога", – говорится в сообщении

Обращаясь к паломникам после воскресной молитвы, Папа Лев XIV отдельно поздравил паломников из Украины, выразил соболезнования пострадавшим от стихийного бедствия в США и обратился с очередным призывом к молитве за мир, чтобы Господь вдохновил умы правителей отдавать предпочтение диалогу вместо насилия.

"Дорогие, мир является стремлением всех народов и мучительной мольбой тех, кого мучает война", – призвал Папа Лев XIV паломников, которые в полдень собрались на площади Святого Петра.

В конце июня прихожане Украинской Греко-Католической Церкви совершили свое официальное паломничество в базилику Святого Петра в Ватикане. Папа Римский Лев XIV поздоровался с украинскими паломниками, прибывшими на паломничество по случаю Святого Года, и обратился к ним с речью.

Как сообщал OBOZ.UA, Папа Римский Лев XIV уже неоднократно призывал мир прекратить войну в Украине и секторе Газа.

Однако становится понятно, что новый глава Ватикана является продолжателем политики своего предшественника Франциска, и "Политика мостов", которую он объявил, означает "и вашим, и нашим".

Так, в начале июня он разговаривал с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

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