'Прошу всех сохранять холодный рассудок': глава МИД Дании назвал переговоры в США конструктивными

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен заявил о конструктивных переговорах с представителями администрации США в Вашингтоне. Встречи состоялись в течение нескольких дней и касались, в частности, будущего диалога по Гренландии. Об этом он сообщил по возвращении в Данию.

Об итогах визита глава МИД написал на своей странице в Facebook. По словам Расмуссена, переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем Марко Рубио позволили договориться о дальнейшем процессе диалога. Министр подчеркнул, что стороны будут пытаться снизить градус напряжения и перевести обсуждение из публичного пространства за стол переговоров.

Холодный разум и диалог

Ларс Локке Расмуссен подчеркнул, что не питал иллюзий относительно быстрого решения чувствительного вопроса Гренландии. В то же время он отметил, что вместе с представительницей Гренландии Вивиан Моцфельдт отправился в США с надеждой "плечом к плечу немного снизить температуру и вернуть разговор к реальному диалогу". Министр заявил, что, несмотря на различные публичные оценки, встречи в Вашингтоне были конструктивными.

По его словам, Дания четко очертила свою позицию относительно суверенитета Королевства. Он назвал это красной линией и подчеркнул, что Гренландию невозможно ни купить, ни захватить. Расмуссен также призвал общество не поддаваться медийному шуму и дать возможность начатому процессу работать.

Красные линии и безопасность

Глава МИД Дании отметил, что в случае нарушения принципа суверенитета дальнейшие встречи потеряют смысл. Но, по его словам, попытку найти решение все же нужно предпринять. Параллельно Дания вместе с союзниками по НАТО должна продолжать работу над укреплением обороны Гренландии ввиду осложнения ситуации с безопасностью в Арктике.

Расмуссен также поблагодарил граждан за поддержку, которую он и его коллеги почувствовали во время поездки. Он признал, что получил много положительных сообщений, и отметил, что такая реакция является редкой. Министр подчеркнул, что путь к решению проблемы только начинается, а самые сложные решения еще впереди, но выразил уверенность в возможности найти выход совместными усилиями.

События в Гренландии – что известно

Напомним, 14 января стало известно, что Дания усиливает военное присутствие в Гренландии, направив туда технику и передовые подразделения для подготовки логистики и базирования основных сил. Решение принято на фоне резкого обострения риторики со стороны США и заявлений Дональда Трампа о контроле над островом.

В то же время Эммануэль Макрон, заявил, что Франция решила отправить своих военных в Гренландию. Правда, усиление военного присутствия на указанном острове по крайней мере в Париже назвали военными учениями. Ранее это сделала Дания.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп заговорил о стратегической важности Гренландии для оборонной системы страны и будущей роли НАТО. По его словам, остров нужен для размещения противоракетной системы "Золотой купол", что усилит безопасность США и союзников.

