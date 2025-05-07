"Подходим к моменту, когда придется принимать некоторые решения": Трамп заинтриговал заявлением о войне

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление своего вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что россияне "просят слишком много" для завершения войны. Он поддержал его, но заметил, что стороны все же подходят к моменту, когда придется что-то решать.

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Политик недоволен ситуацией, но переговоры о завершении войны становятся все более актуальными. Об этом американский лидер сказал перед журналистами в Белом доме.

Журналистка напомнила, что Джей Ди Вэнс заявил, что Россия слишком много хочет на переговорах по завершению войны против Украины, а между позициями украинцев и россиян существует большая пропасть. На это Трамп сказал: "Когда он это сказал?", на что получил ответ: "Сегодня рано утром".

"Ну, возможно, он прав. Он может знать то, чего я не знаю, поскольку я занимался этим и некоторыми другими вещами. Но мы подходим к моменту, когда придется принимать определенные решения. Но мне это не нравится. Я недоволен этим", — сказал президент США.

Также Трамп заявил, что Россия была "безусловно большим фактором" в победе над фашизмом, но утверждает, что войну выиграли США.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 мая спецпосланник Трампа по вопросам Украины Кит Келлог назвал российского диктатора Владимира Путина главным препятствием для мира в Украине. При этом он уверен, что "стороны близки к возможному перемирию".

По словам Келлога, Украина настаивает на замораживании боевых действий по текущей линии фронта и создании 30-километровой демилитаризованной зоны. В частности, речь идет об отводе войск на 15 км каждой стороны.

Перед этим Трамп намекнул, что давит на Россию путем снижения цены на нефть. По его словам, это влияет на желание Москвы договариваться о мире.

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