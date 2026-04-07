Пришел к власти на деньгах российской мафии: венгерский экс-бандит рассказал, откуда у Кремля компромат на Орбана

Уроженец Украины культурист Ласло Ковач в 1990-х годах работал на Игоря Короля, лидера самой влиятельной ОПГ в Будапеште, которая подчинялась главному боссу преступного мира Семену "Севе" Могилевичу. Бывший бандит рассказал, что среди его обязанностей была передача крупных сумм наличных, которые Могилевич регулярно направлял главе полиции Шандору Пинтеру для закрытия уголовных дел.

Видео дня

В 1997 году босс через Пинтера передавал еще более крупные суммы для финансирования кампании Виктора Орбана. Последний после прихода к власти сделал главу полиции министром внутренних дел Венгрии. Об этом пишет The Insider.

Известно, что у "Севы" группировки были везде, например в России – солнцевские, а также по всей Украине и в США.

Как Орбан пришел к власти

Ковач вспоминает, что обычно пачки с деньгами, которые он доставлял, были небольшими, но в 1997 году суммы стали намного больше 300 тысяч: полмиллиона, а однажды Могилевич передал большую кожаную спортивную сумку, где был миллион долларов. Все эти большие суммы предназначались "Витьку" – так Могилевич называл Виктора Орбана.

Орбан и Пинтер уже тогда были близки, что ни для кого не было секретом. При этом ни один, ни другой в офисе Могилевича, по словам Ковача, не появлялись.

В 1998 году в Венгрии были запланированы парламентские выборы – "Сева" рассчитывал на то, что приход Орбана даст ему полную свободу действий. Первое время казалось, что все идет по его плану: когда Орбан победил, он сразу сделал Пинтера министром внутренних дел.

При этом "Сева" относился к венграм очень пренебрежительно, особенно а к политикам. Орбан не был исключением.

"Сева мог запросто сказать что-то вроде "этот вонючий мадьяр живет с моих денег, будет делать, что я говорю, иначе я его вые*у, бл**ь". Я не знаю всех подробностей их взаимоотношений, только то, что обсуждалось при мне, во время встреч Игоря Короля с Могилевичем. Игорь вообще был очень немногословен, зато Сева любил поболтать", – рассказал экс-бандит.

Когда Орбан участвовал в выборах как оппозиционер, все взрывы и убийства, возмущавшие венгерское общество, помогали его рейтингу. Но когда он пришел к власти, его бывшие друзья и спонсоры стали для него помехой. При помощи все того же Пинтера Орбан быстро от них избавился, отправив их всех за решетку. Самому Могилевичу тоже пришлось уехать из Венгрии.

"Насколько мне известно, он перебрался в Россию. Могут ли российские власти использовать тот компромат, который есть у Могилевича на Орбана? Достоверно мне про это ничего не известно, но я думаю, что, конечно, могут", – считает Ковач.

Как сообщал OBOZ.UA, во время одного из телефонных разговоров с российским диктатором Владимиром Путиным премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметился одиозным заявлением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!