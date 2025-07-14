Приняли участие около 7 тыс. человек: в Париже прошел грандиозный парад по случаю Дня взятия Бастилии. Фото и видео

В Париже 14 июля состоялся традиционный военный парад на Елисейских полях, приуроченный к национальному празднику Дня взятия Бастилии. Участниками были около 7000 тысяч человек, 200 лошадей, 250 моторизованных транспортных средств, почти 100 самолетов и вертолетов.

Видео дня

Событие транслировала онлайн пресс-служба Елисейского дворца. "Сто лет с тех пор, как среди шрамов войны расцвел василек Франции. Цветок памяти, солидарности и надежды", – написал президент Эммануэль Макрон в соцсети X и заявил о "признании, уверенности и гордости" за французскую армию, которая защищает свободу.

В обращении к военным он объявил о выделении 6,5 млрд евро дополнительных военных расходов в течение следующих двух лет, заявив, что свобода в Европе столкнулась с большей угрозой, чем после окончания Второй мировой войны.

День взятия Бастилии Франция ежегодно отмечает военным парадом в столице, и каждый год к нему присоединяется специальный гость, так называемая страна почета. В 2025-м ею стала Индонезия – ее президент Прабово Субианто прибыл в Париж вместе с индонезийскими войсками, включая 200 барабанщиков.

Также парад был посвящен темам памяти, солидарности со странами-партнерами и преданности молодежи.

Церемонию на площади Согласия открыла Республиканская гвардия. Тематические блоки парада иллюстрировали способность страны к противовоздушной обороне, инновациям, борьбе со стихийными бедствиями, разведке.

Над Парижем пролетели десятки боевых самолетов, в том числе элитная группа "Патруль де Франс", истребители из европейских стран, швейцарский F-18.

Парадом по городу прошли и финские войска, служащие в составе сил ООН в Ливане, а также бельгийские и люксембургские, служащие в составе сил НАТО в Румынии.

В целом участие участниками марша стали тысячи человек: курсанты военных академий, военнослужащие Сухопутных и Воздушных сил, ВМС, представители жандармерии, таможенной службы, полиции, пенитенциарной администрации, пожарных подразделений.

Впервые на парад вышли участники программы Добровольной военной службы – инициативы для молодых людей в возрасте 18–25 лет. Также публике показали отремонтированные танки Leclerc, бронемашины Griffon, пушки Caesar, полицейские и таможенные мотоциклы и другую технику. Всего участие приняли 155 автомобилей и 92 мотоцикла.

Завершил действо легендарный Иностранный легион.

Во время марша произошло и несколько инцидентов: во время прохождения кавалерийского полка Республиканской гвардии упала лошадь со всадником, еще одна лошадь убежала.

Курсант военного училища порезался саблей, но маршировал рядом с остальными, как будто ничего и не случилось.

Полное видео празднования:

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Эммануэля Макрона, в мире существует глобальная угроза свободе – и ее необходимо защитить, в частности в Украине, ведь это имеет прямое влияние на ситуацию с безопасностью во Франции.

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