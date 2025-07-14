Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении существенно повысить оборонные расходы страны уже в 2026-2027 годах, ссылаясь на неизбежные угрозы, в частности со стороны России. Он предложил дополнительно выделить 3,5 миллиарда евро в 2026-м и еще 3 миллиарда – в 2027-м, но эти меры должны будут одобрить законодатели.

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Макрон подчеркнул, что со времен Второй мировой войны свобода Европы не была под такой угрозой. Об этом он сказал в традиционной речи президента Франции к военным накануне национального праздника Дня взятия Бастилии, которую транслировала пресс-служба Елисейского дворца.

"С 1945 года свобода никогда не была под такой угрозой, и никогда так серьезно. Чтобы быть свободными в этом мире, нас должны бояться. Чтобы нас боялись, мы должны быть сильными", – подчеркнул Макрон, призвав к укреплению военной силы Франции.

Макрон отметил, что до завершения своего второго президентского срока в 2027 году ежегодный оборонный бюджет Франции должен достичь 64 миллиардов евро – это вдвое больше, чем 32 миллиарда в 2017 году, когда он стал президентом. Политик напомнил, что беспрецедентные угрозы поступают не только от России, но и со стороны террористических группировок и враждебных киберкампаний.

Кроме того, что президент изложил планы расходов в своей развернутой речи, он призвал к активизации усилий для защиты Европы, а также обратился к французам с призывом осознать вызовы, с которыми сталкивается страна, и быть готовыми к жертвам ради сохранения безопасности.

Он настаивал на том, что Франция может найти деньги, чтобы тратить больше на военные нужды, даже пытаясь уменьшить огромные долги. Консервативные и ультраправые партии поддержали увеличение расходов на оборону, тогда как левые партии обвиняют правительство в жертвовании трудно завоеванных социальных выплат ради военных расходов.

"Нация нуждается в вас. Каждый француз и каждая француженка должны осознавать угрозу вокруг нас. Нам всем нужно идти на жертвы. Свобода имеет свою цену", – заявил Макрон.

По словам французского лидера, Европа находится в опасности из-за войны России в Украине и войны на Ближнем Востоке, а также потому, что "Соединенные Штаты добавили определенную форму неопределенности". Он также упомянул онлайн-кампании по дезинформации неназванных иностранных правительств и пропагандистские операции, направленные на детей, в "эру экранов".

Макрон также приказал высшим военным и оборонным чиновникам Франции начать "стратегический диалог" с европейскими партнерами о роли, которую может играть ядерный арсенал Франции в защите Европы. Франция и Великобритания недавно договорились сотрудничать по вопросам ядерного арсенала.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, в мире существует глобальная угроза свободе – и ее необходимо защитить, в частности в Украине. Это положительно повлияет на ситуацию с безопасностью во Франции.

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