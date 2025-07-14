'Наша безопасность связана с ее судьбой': Макрон в обращении к французской армии призвал защитить свободу в Украине

В мире существует глобальная угроза свободе – и ее необходимо защитить, в частности в Украине. Это положительно повлияет на ситуацию с безопасностью во Франции.

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Соответствующее заявление 13 июля сделал французский президент Эммануэль Макрон, обращаясь к Вооруженным силам страны накануне государственного праздника – Дня взятия Бастилии. Речь транслировала пресс-служба Елисейского дворца.

"Наша свобода, пожалуй, никогда не подвергалась такой угрозе. Свобода народов, подвергшихся нападению империализма и аннексионистских государств, свобода, попираемая, когда правила войны стираются, когда все отказываются от международного права, когда надежда на мир разрушается в Европе, на Ближнем и Среднем Востоке и в Африке. И когда правил больше нет, торжествует право сильного...

Повсюду в мире свобода находится под угрозой. Так давайте защитим ее. Защитим ее в Украине, потому что наша безопасность, наша свобода связаны с судьбой этой страны", – призвал Макрон.

В этом контексте он напомнил о "коалиции желающих", созданной совместно с Великобританией в феврале прошлого года, "чтобы внести свой вклад в обеспечение длительного мира, необходимого на нашем континенте".

Сейчас в этом объединении уже 30 стран. "Оперативный штаб был создан и базируется в Париже. Это именно то, что мы хотим сделать и что мы делаем для того, чтобы превратить Францию в рамочную страну для будущих операций", – сказал политик.

Макрон подчеркнул: война в Украине показала, что для того, чтобы выстоять, "нужно не только мужество, но и запасы, а также адаптивная оборонная промышленность".

"Нам нужна нация, способная выстоять и быть мобилизованной. Именно поэтому мы должны ускорить работу с нашим резервом", – отметил президент.

Он подчеркнул роль ядерного сдерживания Франции в коллективной безопасности Европы с поручил начать стратегический диалог по этому поводу с европейскими партнерами.

"Повсюду в Европе ожидают силу Франции. Поэтому защитим нашу свободу во всех сферах", – призвал Макрон.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Эммануэль Макрон заверил, что европейцы никогда не бросят Украину, потому что "угроза приближается ко всем нам".

– Глава Генерального штаба Вооруженных сил Франции Тьерри Бюркар заявлял, что Россия, которая развязала войну в Украине, имеет цель ослабить Европу и разрушить НАТО.

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