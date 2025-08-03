Прикрываются культурой: россияне устроили пропагандистское мероприятие на Кубе

Россия пытается расширить свое влияние в странах Латинской Америки под видом культурного и образовательного сотрудничества. 31 июля в Гаване, столице Кубы, стартовал фестиваль российского кино, организованный при поддержке "Роскино" и Министерства культуры РФ.

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Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации. Там отметили, что РФ выставляет такие события как "часть культурного диалога", но это очередной инструмент пропаганды Кремля.

В рамках мероприятия кубинцам будут показывать российские фильмы, большинство из которых продвигают так называемые "традиционные ценности". На самом деле они имеют пропагандистский характер, оправдывают агрессию РФ, глорифицируют российскую армию и формируют враждебность к Западу.

"Хотя Россия и выставляет такие инициативы как "часть культурного диалога", на самом деле это инструмент кремлевской пропаганды. За такими действиями РФ пытается формировать круг поддержки на международной арене, влиять на политические, экономические и военные процессы", – говорится в сообщении.

Как пишут российские СМИ, на Кубе будут показывать полнометражный анимационный фильм для детей "Лунтик. Возвращение домой", семейную комедию "Обе две", исторический боевик "Злой город" (2025), хоррор "Шаман" (2024), семейное фэнтези "Огниво" (2024), военную драму "Июньская полынь" (2025) в честь "80-летия великой победы".

Что предшествовало

Россия планирует нарастить свое влияние за рубежом через обновление сети государственного агентства "Россотрудничество". Через эту структуру Кремль готовится проводить манипуляции и продвигать дезинформацию под видом "культурных инициатив". Руководитель этой структуры Евгений Примаков заявил, что РФ планирует создать "аналог американского USAID" (Агентство США по международному развитию).

Центр противодействия дезинформации сообщал, что подобную "культурную экспансию" РФ продвигает не только на Кубе, но и в других странах, в частности Латинской Америки. В Чили состоялась выставка, посвященная "детям Донбасса". Прикрываясь "культурным сотрудничеством", РФ системно работает на распространение пропаганды и своего влияния за рубежом.

Как сообщал OBOZ.UA, военно-политическое руководство страны-агрессора России пытается уклониться от откровенного разговора о прекращении войны. Россияне называют требования о прекращении огня "странными" и утверждают, что любые требования к Москве "неприемлемы".

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