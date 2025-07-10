Кремль хочет нарастить влияние за рубежом через обновление сети Россотрудничества: в ЦПД раскрыли подробности

Государство-агрессор Россия планирует нарастить свое влияние за рубежом через обновление сети государственного агентства "Россотрудничество". Через эту структуру Кремль готовится проводить манипуляции и продвигать дезинформацию под видом "культурных инициатив".

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram. Там напомнили, что руководитель этой структуры Евгений Примаков заявил, что РФ планирует создать "аналог американского USAID" (Агентство США по международному развитию).

По его словам, российское министерство иностранных дел разрабатывает законопроект о "содействии международному развитию", который должен предоставить агентству больше возможностей для деятельности за рубежом.

Примаков отмечает, модернизация Россотрудничества нужна, чтобы "усилить влияние РФ в мире".

"Москва больше не скрывает, что "забота о соотечественниках" далеко не главная цель "Россотрудничества". Через эту структуру РФ пытается проводить мягкую силу, манипуляции и дезинформацию под видом "культурных инициатив", – отметили в ЦПД.

В Центре противодействия дезинформации добавили, что ряд государств уже закрыли так называемые "Русские дома", которые действовали под эгидой Россотрудничества, поскольку те представляли прямую угрозу их национальной безопасности.

"Эти учреждения использовались для пропаганды и как прикрытие деятельности российских спецслужб. Москва готовит "ребрендинг", чтобы адаптироваться к новым условиям и сохранить свою сеть влияния", – резюмировали в учреждении.

Как сообщал OBOZ.UA, РФ планирует переформатировать систему военного образования с целью готовности страны на случай новых войн. 10-летний проект в военных вузах РФ адаптируют под опыт агрессии против Украины. В ЦПД отмечают, что это указывает напланы агрессора в будущем продолжать свои захватнические действия.

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