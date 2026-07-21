Приговорен к максимальному наказанию: суд в Польше вынес приговор виновнику ДТП со смертельным исходом. Фото

Суд в Варшаве признал Лукаша Жака виновным в совершении ДТП со смертельным исходом и назначил ему максимальное наказание — 20 лет лишения свободы. Приговор также предусматривает пожизненный запрет на управление транспортными средствами и выплату компенсаций потерпевшим.

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Подать ходатайство об условно-досрочном освобождении Жак сможет не ранее чем через 15 лет. О решении суда сообщают польские СМИ.

Подробности смертельного ДТП

Авария произошла в сентябре 2024 года на Лазенковской трассе в Варшаве. По данным следствия, Лукаш Жак, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался со скоростью более 225 км/ч и врезался в автомобиль Ford.

В машине находилась семья из четырёх человек. В результате столкновения погиб 37-летний отец двоих детей Рафал П., а его жена и двое детей получили тяжёлые травмы.

На момент совершения ДТП осужденный уже находился под запретом на управление автомобилем. После аварии он скрылся с места происшествия, воспользовавшись помощью знакомых. Кроме того, Лукаш Жак пытался скрыть следы преступления и скрывался в Германии, однако впоследствии его экстрадировали в Польшу.

Какое решение вынес суд

Суд приговорил Лукаша Жака к 20 годам лишения свободы. Помимо тюремного срока, суд пожизненно запретил осужденному управлять транспортными средствами и обязал его выплатить значительные компенсации потерпевшим.

Также приговоры получили знакомые Лукаша Жака, которые помогали ему скрываться после аварии. Их приговорили к лишению свободы на сроки от двух до пяти лет.

Напомним, в Таиланде произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли по меньшей мере девять буддийских монахов, еще несколько человек получили тяжелые ранения. По предварительным данным, трагедию спровоцировал 11-летний мальчик, который без разрешения взял родительский автомобиль и врезался в религиозную процессию.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Белой Церкви Киевской области произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. В результате ДТП водитель двухколесного транспорта получил травмы, от которых скончался в больнице.

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