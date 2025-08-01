"Придаст новый импульс": в ПАСЕ высказались о принятии закона о НАБУ и САП

В Парламентской Ассамблее Совета Европы одобрительно отнеслись к принятию законопроекта о восстановлении независимости антикоррупционных органов Украины. Там отметили, что администрация президента и Верховная Рада прислушались к украинскому народу.

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Об этом сообщается на сайте ПАСЕ. Представители также выразили надежду, что это даст толчок к укреплению работы антикоррупционных органов.

"Быстрая разработка и принятие этого закона свидетельствует о том, что администрация президента и Верховная Рада прислушались к украинскому народу. Мы надеемся, что это даст новый толчок для дальнейшего укрепления работы антикоррупционных органов Украины, включая назначение нового руководителя Бюро экономической безопасности, которое теперь должно состояться без промедления", – заявили двое содокладчиков ПАСЕ по вопросам мониторинга от Украины – Дамьен Коттье (Швейцария, ALDE) и Саара-София Сирен (Финляндия, EPP/CD), которые планируют посетить Киев позже в этом году.

Отмечается, Украина является одним из десяти государств-членов Совета Европы, на которые распространяется полная процедура мониторинга Ассамблеи, что помогает им выполнять свои обещания по соблюдению высоких демократических стандартов и стандартов прав человека.

Что предшествовало

В четверг, 31 июля, Верховная Рада Украины проголосовала за президентский законопроект №13533, который возвращает независимость ключевым антикоррупционным органам – Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Этот шаг восстанавливает их автономность после попыток ограничить полномочия, вызвавших громкий общественный резонанс и беспокойство международных партнеров Украины.

В тот же день Зеленский подписал закон и поблагодарил народных депутатов за поддержку его законопроекта, направленного на гарантии независимой работы антикоррупционных органов и всех правоохранительных структур. После этого он был опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины", то есть с 1 августа он вступает в силу.

В этот же день украинцы провели митинг под зданием Верховной Рады в Киеве. Они эмоционально отреагировали на принятие закона о независимости НАБУ и САП. После громких оваций митингующие скандировали: "Власть – это народ".

Нынешнее решение Рады стало противоположным тому, которое было принято 22 июля, когда депутаты проголосовали за законопроект 12414 об ограничении независимости НАБУ и САП.

Как сообщал OBOZ.UA, с 2016 по 2025 год НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) разоблачили 71 действующего и бывшего народного депутата, из которых 42 – во время полномасштабной войны. Из них 31 – депутаты действующего созыва, а самые распространенные преступления – растрата имущества, злоупотребление властью и недостоверное декларирование.

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