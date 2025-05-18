Президентские выборы в Польше: опубликованы данные экзитполов, антиукраинский кандидат 'вылетает'

На выборах президента Польши, согласно результатам экзитполов, лидирует Рафал Тшасковский, который является сторонником помощи Украине. Он набирает 30,8% и проходит во второй тур голосования.

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Об этом свидетельствуют данные Ipsos, передает polsatnews. Сразу за ним идет кандидат от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий, которого поддержали 29,1% избирателей. Это означает, что поляки выберут нового президента через две недели, 1 июня, во втором туре выборов.

В то же время праворадикальный кандидат Славомир Ментцен, выступающий против помощи Украине, набирает 15,4% голосов, хотя опросы предсказывали ему чуть более 12%.

Как распределились голоса, согласно данным Ipsos:

Рафал Тшасковский - 30,8%

Кароль Навроцкий - 29,1%

Славомир Менцен - 15,4%

Гжегож Браун - 6,2%

Адриан Зандберг - 5,2%

Шимон Головня - 4,8%

Магдалена Биежат - 4,1%

Йоанна Сенишин - 1,3%

Кшиштоф Становский - 1,3%

Марек Якубяк - 0,8%

Артур Бартошевич - 0,5%

Мацей Мацяк - 0,4%

Марек Вох - 0,1%.

Как известно, Рафал Тшасковский является действующим мэром Варшавы и баллотируется в президенты от либеральной "Гражданской коалиции" премьера Дональда Туска.

Кароль Навроцкий – формально независимый кандидат, которого поддерживает правоконсервативная партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского. Он возглавляет Институт национальной памяти Польши.

Отметим, что по данным опроса, проведенного United Surveys для Wirtualna Polska 13-15 мая, ни один из кандидатов не наберет более 50% поддержки в первом туре.

Ранее OBOZ.UA писал о кандидатах в президенты Польши, их шансах на победу и других подробностях избирательного процесса.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне президентских выборов в Польше спецслужбы РФ развернули новую волну информационных атак на Европу. В частности, они реализуют масштабную спецоперацию под названием Doppelganger, что переводится как "Двойник".

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